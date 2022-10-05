OCS Distribution начала продвижение российской системы управления ИТ-сервисами от «Инфраменеджер»

Компания OCS Distribution расширила свой продуктовый портфель российских программных решений и вывела в свой партнерский канал ITSM-систему (IT Service Management) от отечественного разработчика, компании «Инфраменеджер». Решение представляет собой универсальную платформу для автоматизации ИТ-процессов и их интеграции с процессами управленческого и бухгалтерских учетов и другими корпоративными сервисами. Об этом CNews сообщили представители OCS Distribution.

ITSM-система «Инфраменеджер» развивается с 1999 г. Она помогает внедрять практики организации работы ИТ-подразделений и автоматизировать рутинные операции, предлагая набор инструментов и функций: от Service Desk до управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры.

Благодаря комплексности решения заказчик может выстроить автоматизацию ИТ-деятельности своего предприятия на базе одного решения. Интеграционные возможности платформы позволяют объединить в единое информационное пространство максимум систем, включенных в ИТ-инфраструктуру.

Выступая в роли Service Desk/Help Desk, «Инфраменеджер» обеспечивает управление обращениями в службу технической поддержки, позволяет ИТ-специалистам расставлять приоритеты при обработке задач, не терять из виду заявки пользователей. Система включает: единый журнал регистрации обращений, портал самообслуживания для пользователей (регистрация заявок, информация о статусе и истории заявок), единый каталог ИТ-сервисов с указанием зон ответственности, табели загрузки ИТ-персонала.

Выступая в роли ITAM-системы (IT Asset Management), «Инфраменеджер» обеспечивает сбор, хранение, структурирование и поддержку в актуальном состоянии данных о конфигурации, местоположении, перемещении и использовании ИТ-ресурсов. Решение предназначено для максимально точного, детализированного учета всех видов ИТ-активов: учета оконечного, периферийного и серверного оборудования, имущественный учет ИТ-активов (серийные и инвентарные номера, материально-ответственные лица), управление учетом и исполнением заявок пользователей, учет лицензий программного обеспечения.

«Инфраменеджер» также помогает повышать эффективность закупки и эксплуатации ИТ-активов, организовывать единое информационное пространство для ИТ-экспертов предприятия и готовить ИТ-департамент к диалогу с бизнесом – аргументировано отстаивать позицию при формировании бюджета и инвестиций в ИТ-инфраструктуру.

Поддержку и продвижение ITSM-системы «Инфраменеджер» в ИТ-канале обеспечивает департамент информационной безопасности и программного обеспечения OCS. Продуктовая команда дистрибьютора оказывает технические консультации, помогает представлять продукт заказчикам, прорабатывает комплексные проекты с включением смежных решений – как программных, так и аппаратных. Всем партнерам по направлению по-прежнему доступны более сотни дистрибьюторских сервисов OCS, включая финансовые, сейловые, технические и маркетинговые.

***

Компания «Инфраменеджер» занимается разработкой и продвижением одноименной ITSM-системы. Система ведет свою историю с 1999 г., распространена на территории России, Украины и Казахстана и на российском рынке является решением, которое: позволяет максимально быстро внедрить практики организации работы ИТ-подразделения и автоматизировать рутинные операции; содержит полный функционал для автоматизации большого количества рутинных операций службы поддержки ИТ-сервисов: от Service Desk до управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры.

OCS Distribution – лидер российского ИТ-рынка согласно рейтингу CNews-100, в котором занимает первое место. Основана в 1994 г. Занимается дистрибуцией ИТ- и телеком-оборудования, ПО, бытовой техники и электроники. Всего в портфеле продукция более 450 вендоров, среди которых большой стек российских решений, включая собственный бренд Nerpa. В 2021 г. предложила рынку сервисы в области инженерии, финансов, производства, логистики, маркетинга. В Москве создана производственная площадка площадью порядка 1500 кв. м. OCS имеет региональную сеть офисов в 26 городах России и в Казахстане. OCS фокусируется на проектной и вольюмной дистрибуции: работе с системными интеграторами, поставщиками корпоративного рынка, розничными сетями, представителями российской сборки, разработчиками ПО, универсальными реселлерами и др. Партнерская база OCS Distribution насчитывает более 7000 компаний России.