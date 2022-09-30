«Информзащита» провела аттестацию облачного сервиса «1С:Фреш»

«Национальный аттестационный центр» (НАЦ входит в ГК «Информзащита») провел аттестацию информационной системы «Защищенный сегмент облачной платформы «1С:Fresh». При подготовке и аттестации объекта была создана система защиты информации (в том числе, персональных данных).

Система защиты информации позволяет обеспечить необходимый уровень безопасности информации ограниченного доступа, а также персональных данных клиентов. Аттестация, в свою очередь, подтверждает соответствие системы требованиям приказов ФСТЭК России №17 и №21, что позволит размещать ИСПДн и ГИС (МИС) заказчиков услуг в защищенном облаке «1С:Fresh» до второго уровня защищенности (УЗ 2) и второго класса защищенности (К2) включительно.

Данный сервис функционирует по модели SaaS (программное обеспечение как услуга) и позволяет любому муниципальному образованию, отдельному министерству, субъекту РФ или централизованным бухгалтериям различного уровня подключиться к нему для работы с программами «1С» через интернет с использованием защищенных каналов.

Работы выполнены под ключ и включали в себя: обследование инфраструктуры, проектирование системы защиты, поставку СрЗИ (в том числе СКЗИ как для доступа администраторов облачного сервиса, так и для обеспечения защиты каналов связи при подключении клиентов), внедрение СрЗИ, разработку проектов организационно распорядительной документации, в том числе по организации взаимодействия и подключения ИСПД/ГИС заказчиков, и аттестацию.