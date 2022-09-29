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«Росэлектроника» начала выпуск фискальных накопителей с функцией моментальной проверки маркировки

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» запустил производство фискальных накопителей нового поколения для розничной торговли маркированными товарами. Новые изделия позволяют прямо во время продажи товара проверить его уникальный код и обменяться данными с государственной системой маркировки.

Производство новых моделей фискальных накопителей запущено на мощностях концерна «Автоматика» (входит в «Росэлектронику»). Предприятие планирует выпускать две модификации устройств – со сроком действия 15 месяцев и со сроком действия 36 месяцев.

Фискальный накопитель представляет собой криптографический модуль (элементную плату) кассового аппарата, основной функцией которого является защита и шифрование всех фискальных данных, их хранение в электронном виде.

«Концерн «Автоматика» является одним из крупнейших производителей и поставщиков фискальных накопителей в России. Проект реализуется в рамках стартовавшей в 2018 г. программы диверсификации. За все время мы продали более 1 млн аппаратов, они пользуются большим спросом у заказчиков и имеют конкурентную цену. Старт продаж фискальных накопителей нового поколения планируется с ноября 2022 г.», - рассказал генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко.

Новые фискальные накопители можно использовать со всеми моделями онлайн-касс Реестра контрольно-кассовой техники ФНС России, поддерживающими форматы фискальных данных (ФФД) версий 1.05, 1.1 и 1.2. Устройства позволяют выполнить требования ФЗ №54 «О применении контрольно-кассовой техники».

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