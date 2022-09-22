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Разработка «Росэлектроники» позволит повысить энергоэффективность лифтов

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал синхронный электродвигатель для лифтов. Изделие представляет собой тихоходный мотор с постоянными магнитами, применение которого позволит сэкономить электроэнергию, а также обеспечит высокое качество работы лифтов и комфорт для пассажиров.

Новый электродвигатель предназначен для установки в безредукторной лифтовой лебедке. Он разработан в рамках проекта по созданию интеллектуальной системы управления двигателем главного привода лифта, в которую входят непосредственно сам электродвигатель и блок управления. Система обеспечивает приведения в движение кабины лифта по шахте для типовых лифтов грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью до 2 м/с. Благодаря использованным схемотехническим решениям, оборудование позволяет избавиться от лишних потерь на трение и повысить энергоэффективность.

Новое изделие разработано Калужским электромеханическим заводом (КЭМЗ, входит в концерн «Автоматика» холдинга «Росэлектроника»). Основным заказчиком предприятия является Щербинский лифтостроительный завод.

«Новые синхронные двигатели для лифтов расширили линейку двигателей, серийно выпускаемых на предприятии. Наши изделия используются в автомобиле- и станкостроении, при создании насосов, компрессоров, автоматических дверей, а также в нефтегазовом секторе, где применяются для управления заслонками трубопроводов. Главное преимущество двигателей КЭМЗ заключается в том, что они обладают большим коэффициентом мощности и полезного действия, имеют более широкий диапазон регулировки частоты вращения и лучшие массогабаритные показатели, а также надежны в эксплуатации», – сказал генеральный директор КЭМЗ Борис Мовтян.

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