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НТЦ ИТ РОСА подтверждает совместимость решений группы «ТЕРМИКА» с собственными операционными системами

Системы «ОЛИМПОКС» и «ОЛИМПОКС:Предприятие» версии 5 успешно прошли серти-фикационные испытания на совместимость с ОС РОСА «КОБАЛЬТ» 7.9 и ОС РОСА «ХРОМ» 12. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

Программно-методическое обеспечение «ОЛИМПОКС» направлено на автоматизацию процессов по организации и проведению обучения работников в области охраны труда и безопасности на производстве. Позволяет автоматизировать обучение, проверку знаний сотрудников и проведение инструктажей в области охраны труда и безопасности на производстве. Подходит учебным центрам и организациям различных сфер деятельности.

Операционные системы РОСА «КОБАЛЬТ» и РОСА «ХРОМ» выпускаются в клиентском и серверном вариантах и входят в состав реестра отечественного ПО Минцифры России. Кроме того, ОС РОСА «КОБАЛЬТ» соответствует требованиям методического документа ФСТЭК России «Профиль защиты операционных систем типа «А» четвертого класса» и может использоваться для обеспечения безопасности конфиденциальных данных, включая персональные, в государственных и корпоративных ИТ-системах.

До конца 2022 г. сертификацию ФСТЭК пройдут все программные продукты НТЦ ИТ РОСА.

Консалтинговая группа «ТЕРМИКА» ведет целенаправленную работу по поддержке государственной программы импортозамещения высокотехнологичной продукции. Системы «ОЛИМПОКС» и «ОЛИМПОКС:Предприятие» зарегистрированы в Едином реестре российских программ для ЭВМ и БД, а в качестве систем управления базами данных в них используется еще одна российская разработка – Postgres Pro Standard.

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«Научно-технический центр информационных технологий РОСА» создан Леонидом Рейманом в 2010 г. Сейчас это многопрофильный российский разработчик системного программного обеспечения. Программная платформа компании включает разнообразные операционные системы на базе собственного Linux-дистрибутива, среду виртуализации, инфраструктурные сервисы, защищенные приложения, которые полностью соответствуют требованиям отечественного законодательства.

Консалтинговая группа «ТЕРМИКА» – это разработчик профессионального программно‑методического обеспечения «ОЛИМПОКС» и дополнительных сервисов для обучения и проверки знаний работников организаций по различным направлениям безопасности.

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