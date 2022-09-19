«Крок» провел импортозамещение для федерального ведомства в дорожной отрасли

ИТ-компания «Крок» провела импортозамещение комплекса средств виртуализации и систем информационной безопасности для крупного государственного заказчика в дорожной отрасли.

В рамках импортозамещения «Крок» первым в России интегрировал платформу виртуализации «Брест» от ГК «Астра» и на основе российских решений внедрил комплексную систему информационной безопасности. Проект был реализован в кратчайшие сроки и масштабирован на более 25 подразделений заказчика во всех регионах присутствия компании. Об этом CNews сообщили представители «Крок».

«Реализация проекта импортозамещения закрыла большинство системных задач и обеспечила бесшовный переход с зарубежных решений. Комплексный подход позволил нам выстроить работу таким образом, чтобы синхронизировать все дорожные карты интеграций с учетом пула запросов заказчика», – отметила Наталия Софронова, директор по решениям импортозамещения ИТ-компании «Крок».

Миграция с зарубежных решений на российские проходила в несколько этапов. На первом была осуществлена поставка оборудования и программного обеспечения. Далее развернут программный комплекс средств виртуализации «Брест», куда были перенесены существующие локальные системы заказчика. Установлены серверы и система хранения данных, проведена замена службы каталога.

«Пилотное промышленное развертывание комплекса средств виртуализации “Брест” ГК “Астра” показало высокую конкурентоспособность российских решений. Быстро настраиваемая под конкретные задачи функциональная среда виртуализации позволила масштабировать ИТ-системы, повысить доступность, производительность и защищенность ИТ-инфраструктуры», – сказал Александр Сысоев, руководитель направления «Инфраструктурные решения» ИТ-компании «Крок».

Консолидация корпоративных информационных ресурсов в единый кластер на платформе виртуализации и подключение нового источника бесперебойного питания, позволила внедрить высокодоступное решение с точки зрения прикладных систем. В случае отключения одного из хостов, виртуальные машины автоматически переезжают на другой сервер, обеспечивая непрерывную работу всего комплекса.

«“Крок” давно вошел в число лидеров среди интеграторов по реализованным проектам импортозамещения. Компания обладает большой экспертизой и всей необходимой базой для комплексного перевода ИТ-инфраструктур на отечественные решения. Это наш ключевой партнер, первым получивший статус “Системный интегратор” от ГК “Астра”. Данный проект также стоит отнести к знаковым внедрениям. Он подтверждает, что отечественные заказчики могут строить сложные информационные системы целиком на российском софте и получать гарантированный результат», – отметил Антон Рудевский, директор департамента по работе с партнерами ГК «Астра».

Проект импортозамещения предполагал также обновление системы информационной безопасности и, в частности, переход с иностранного ПО на отечественное, имеющее сертификацию ФСТЭК и включенное в Реестр российского ПО. Эксперты «Крок» спроектировали соответствующую требованиям комплексную систему защиты, состоящую из следующих подсистем: защиты доступа в интернет, межсетевого экранирования и обнаружения вторжений, а также защиты среды виртуализации. После чего в кратчайшие сроки внедрили ее более чем на 25 объектах по всей территории России во всех регионах присутствия заказчика.

«В условиях интенсивного масштабирования бизнеса создание единой системы информационной безопасности – необходимый и своевременный шаг, способный обезопасить инфраструктуру от разного рода киберугроз. В числе особенностей проекта – большой географический охват, разрозненные ИТ-ландшафты защищаемых объектов и внедрение систем безопасности в условиях непрерывного производственного процесса», – отметил Андрей Заикин, руководитель направления информационной безопасности ИТ-компании «Крок».

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На сегодняшний день отраслевой опыт «Крок» насчитывает более 400 реализованных проектов в госсекторе, топливно-энергетическом и агропромышленном комплексах, металлургии, транспортной отрасли, банковской сфере и ритейле. В партнерской экосистеме компании более 200 вендоров, в числе которых производители ИТ-оборудования, вычислительных платформ, аппаратно-программных комплексов и систем хранения данных, разработчики ПО, бизнес-приложений, а также решений в сфере кибербезопасности и защиты информации.

Для удобства заказчиков в компании создан Центр компетенций комплексного импортозамещения, который занимается сопровождением соответствующих отраслевых проектов: от аудита существующей инфраструктуры и разработки дорожной карты до круглосуточной технической поддержки после завершения внедрения. Большая часть флагманских решений стратегического портфеля «Крок» доступна для тест-драйва и сборки тестовой площадки отработки пилота. Демо-оборудование позволяет заказчику оценить производительность и совместимость продуктов перед их внедрением в ИТ-инфраструктуру.