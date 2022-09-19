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ИТ-инфраструктура ритейлеров в новой реальности

Как происходит импортозамещение ИТ-инфраструктуры в рознице, какие эффективные отечественные решения по автоматизации бизнес-процессов предлагает рынок, на какие инструменты для аналитики надо обращать внимание в ближайшем будущем – эти и другие вопросы обсудим на конференции IT & Retail, которая пройдет в рамках New Retail Forum.

Деловая программа сфокусирована на вопросах российского ПО для ритейлеров, автоматизации бизнес-процессов, работе с большими данными:

  • Изменение рынка после ухода зарубежных ИТ-компаний
  • Инвестиции в ИТ-решения
  • Автоматизация процессов с контентом при работе с маркетплейсами
  • Аналитика, работа с большими данными
  • Эффективность стратегий и тактик ритейлеров при работе с собственными данными о клиентах

Ольга Чаталян, руководитель продукта Tinkoff Voicekit:

«Добрый день! Стоматология «Фаянс» приветствует Вас! У нас действуют осенние скидки. Приходите!»
Бесит, правда?
Насколько часто Вам звонят с незнакомых номеров, чтобы, подняв трубку, вы услышали бездушное роботизированное предложение об очередной ненужной акции? Думаю, что часто. И мне звонят.
И, уже при упоминании голосовых роботов в голове появляется лишь одна неприятная ассоциация, что будут звонить и надоедать. Но это не так. На конференции поговорим о том, что роботы могут быть человекоподобными, как они могут быть полезны в Еcom, и насколько важно качественное распознавание речи, при создании сложных человекоподобных роботов».

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В рамках сессии «Автоматизация бизнес-процессов» состоится выступление компаний HeadPoint – X5 Group на тему: «Как в торговой сети «Пятёрочка» контролируют работу холодильного оборудования с помощью IoT-платформы InOne».

Александр Миняев, руководитель проектов департамента домена «Операции и эксплуатации торговой сети «Пятёрочка» дирекции по технологическому развитию бизнеса:

«В результате внедрения системы СКУХО за счет обеспечения оптимальной работы холодильного оборудования в магазинах розничной сети и распределительных центрах существенно повышена энергоэффективность использования холодильников, сокращены эксплуатационные затраты и сроки ремонтно-восстановительных работ, оптимизированы режимы работы оборудования, снижены потери, связанные с порчей продуктов».

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Дмитрий Евдокимов, генеральный директор компании HeadPoint, IoT-платформа InOne:

«Платформа InOne позволила не только автоматизировать все процессы контроля эксплуатационных параметров холодильного оборудования и взаимодействия с корпоративными системами Х5 Group, но и значительно снизить нагрузку на сотрудников, которые отвечают за эксплуатацию».

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Спикеры:

  • Дмитрий Захаров, ИТ-директор Baon
  • Евгений Платов, руководитель отдела корпоративных сервисов 1С-Рарус
  • Ярослава Абрашова, руководитель направления работы с клиентами Glagol
  • Максим Шлегель, генеральный директор Glagol
  • Андрей Орлов директор по ИТ Acкона
  • Константин Гусев, руководитель домена Core М.Видео-Эльдорадо
  • Виталий Китаев, директор по продукту Speechmate
  • Алексей Платонов, директор по развитию бизнеса Т1 Консалтинг
  • Владимир Рябов, ИТ-директор Shopping Live
  • Сергей Помирчий, директор по информационным технологиям Холодильник.ру
  • Сергей Котик, директор по развитию GoodsForecast
  • Оксана Трофимова, директор по развитию бизнеса продукта Unisender Go
  • Павел Братцев, консультант InfoVizion
  • Альбина Мунирова, руководитель платформы Etna
  • Михаил Неверов, директор по анализу данных X5

Для брендов, ритейлеров и интернет-магазинов посещение бесплатное. Регистрация

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