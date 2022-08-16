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Современный кадровый документооборот на базе Directum в компании Mediascope

Документы в организации создают и подписывают без бумаги и в три раза быстрее благодаря внедрению КЭДО. Для того чтобы заверить заявление или акт, сотрудникам Mediascope больше не нужно ходить в офис. Об этом CNews сообщили представители Directum.

В первую очередь в электронный вид перевели документы, связанные с оформлением отпусков. Затем — об изменении должностей, окладов, выплате премий и общие для всех сотрудников (например, правила трудового распорядка).

В результате проекта: сотрудники оформляют и подписывают кадровые документы без визита в офис; сократились трудозатраты НR-специалистов; снизились риски штрафов по кадровому документообороту.

Компания Mediascope пользуется системой Directum с 2017 г. Пандемия, переход на удаленный формат работы и наем сотрудников из разных городов вывели на первый план необходимость оптимизировать кадровые процессы.

Изменения затронули всех специалистов организации, каждый из которых решает повседневные задачи в системе Directum, а также в мобильных приложениях Directum Solo и Directum Jazz на планшетах и смартфонах. Подрядчиком на проекте выступила компания TANAiS — бизнес-партнер Directum.

В планах у ГК Mediascope — внедрить долговременный архив Directum.

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Mediascope — исследовательская компания, участник российского рынка медиаисследований, мониторинга рекламы и СМИ. Mediascope измеряет аудиторию всех медиа в России — ТВ, интернета, радио и прессы, а также проводит исследования потребительских предпочтений жителей страны.

Directum — российская ИТ-компания, разработчик интеллектуальных программных продуктов и сервисов для управления цифровыми процессами и документами. ИТ-решения Directum отвечают требованиям импортонезависимости.

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