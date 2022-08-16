ГК «Астра» открыла собственный офис в Нижнем Новгороде

ГК «Астра» сообщает об открытии офиса в Нижнем Новгороде. Он располагается по ул. Горького 262, БЦ «Богемия Палас». В нем уже работают 18 сотрудников, а в ближайшем будущем их число значительно увеличится. Это разработчики ОС Astra Linux, средства виртуализации «Брест», диспетчера подключений виртуальных рабочих мест Termidesk, комплекса средств резервного копирования RuBackup, мобильного приложения для организации корпоративных рабочих мест WorksPad, тестировщики, инженеры технической поддержки, пресейлы. Сотрудники нового офиса ГК «Астра» - нижегородские ИТ-специалисты непосредственно из региона, в том числе привлеченные профессионалы из иностранных фирм, ушедших с российского рынка. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

В начале июня 2022 г. в Нижнем Новгороде было подписано соглашения ГК «Астра» с центром искусственного интеллекта «Горький», направленное на усиление сферы информационных технологий и развитие экосистемы импортонезависимых программных продуктов в Нижегородской области. В соответствии с ним подготовлен и открыт новый офис ГК «Астра». Партнеры хотят использовать наработки ГК «Астра», а также тестировать и подтверждать совместимость с программными и аппаратными решениями других производителей.

Будут созданы совместные программы обучения ИТ-кадров для цифровой экономики Нижегородской области. Планируется реализовать образовательные, методические и исследовательские проекты, обмениваться опытом по их внедрению в практическую деятельность. Компании-партнеры будут привлекать новых участников в кооперационные цепочки для совместной разработки российских ПАКов.

Илья Сивцев, генеральный директор ГК «Астра»: «Открытие офиса ГК “Астра” в Нижнем Новгороде – важный стратегический шаг, который позволит усилить наши региональные позиции, в том числе по проектам перехода организаций Нижегородской области на отечественные ИТ-решения. Кроме того, это рабочие места, которые заняли местные профессионалы, знающие специфику региона. В рамках нашего сотрудничества с центром ИИ “Горький” мы планируем также создавать программы обучения ИТ-специалистов и реализовывать исследовательские проекты в регионе».

Евгений Федосеев, директор центра искусственного интеллекта «Горький»: «Нижегородская область по праву является одним из передовых регионов в области ИТ-технологий. И открытие ГК “Астра” офиса в Нижнем Новгороде, укрепление развития нашего сотрудничества, позволяет усилить эту позицию, полномасштабно реализовать поставленные перед нами задачи и цели по импортозамещению и поиску новых инновационных решений. Мы будем и дальше совместно развивать в регионе экосистемы импортонезависимых программных продуктов с применением инновационных технологических наработок группы компаний».

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ГК «Астра» объединяет самостоятельные отечественные ИТ-бренды, и включает, наряду с ОС Astra Linux и комплексом средств виртуализации «Брест», диспетчер подключений виртуальных рабочих мест Termidesk производства компании «Увеон — облачные технологии», комплекс средств резервного копирования RuBackup, созданный в ООО «Рубэкап», а также мобильное рабочее место WorksPad, систему корпоративной почты RuPost, программный комплекс для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro и платформы управления физическими и виртуальными инфраструктурами компании ISPsystem DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Программные продукты ГК «Астра» используются в государственных и коммерческих организациях, в госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

Региональный центр «Горький» формирует ИТ-экосистему и ИТ-бренд Нижегородской области, оказывает поддержку отечественному ПО, занимается полным циклом внедрения ИТ/ИИ-решений в промышленность, а также помогает реализовать технологичные идеи в сфере образования, науки, госструктур и общественных организаций.