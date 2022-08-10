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«1С-Рарус» создала единую систему планирования и контроля финансовой деятельности в «Уралэнергосбыте»

«1С-Рарус» завершила проект по созданию автоматизированного инструмента для планирования текущих рабочих процессов, реализации бизнес-плана и контроля финансовой деятельности. Интеграция финансово-хозяйственных операций «Уралэнергосбыта» выполнена на базе решения «1С:Управление холдингом». В ходе проекта создана система бюджетного управления, разработан механизм для автоматического формирования плана закупок по договорам, ЦФО и проектам, запущен процесс управления лимитами. Проект реализован за 12 месяцев.

«Уральская энергосбытовая компания» («Уралэнергосбыт») осуществляет деятельность гарантирующего поставщика электроэнергии в Челябинской области, за исключением территории магнитогорского энергоузла. Услугами компании пользуются 1,5 млн потребителей, действуют 53 офиса обслуживания и 5 отделений. Предприятие присутствует в 33 городах Челябинской области.

Для цифровизации бизнес-процессов «Уралэнергосбыт» выбран программный продукт «1С:Управление холдингом» на платформе «1С:Предприятие 8». Исполнителем проекта по внедрению решения стал «1С Рарус».

По итогам проекта создано решение бюджетного управления на базе «1С:Управление холдингом» в соответствии с бизнес процессами компании.

Разработано автоматизированное планирование ресурсов компании в краткосрочном и долгосрочном периоде. Разработан механизм обмена данными с внешними системами.

Организовано управление централизованными НСИ и мэппинг статей бюджетного классификатора.

Создан инструмент АРМ ЦФО для сбора потребностей и формирования плана закупок по договорам, с консолидацией группы компаний по ЦФО и дочерним обществам.

Внедрен учет проектов при планировании и получении фактических данных.

Настроена аналитическая отчетность и план-фактный анализ бюджетов компании.

Уменьшены трудозатраты при формировании бизнес плана и управленческой отчетности.

Выполнена автоматизация по управлению лимитами и контролю финансово-хозяйственной деятельности компании. Трудозатраты в подразделениях сокращены на 42%.

Анна Смирницкая, финансовый директор «Уралэнергосбыта», сказала: «По завершении проекта компания получила удобный инструмент, который позволяет не только минимизировать трудозатраты при формировании бизнес плана и управленческой отчетности, но и оперативно реагировать на изменения в расходовании финансовых ресурсов компании».

Александра Зеленина, начальник управления бизнес-планирования и тарифообразования «Уралэнергосбыта», сказала: «Программный продукт упростил процессы планирования, прогнозирования и контроля финансово-хозяйственной деятельности для сотрудников финансового блока. Сотрудники других подразделений, непосредственно отвечающих за исполнения договоров, получили возможность отслеживать и контролировать бюджет договора, сроки его исполнения, готовить претензии в случае необходимости. В совокупности это привело к повышению контроля за уровнем расходов предприятия».

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