ФНС России добавила новый функционал в приложение «Мой налог»

ФНС России добавила новый функционал в приложение «Мой налог»: теперь самозанятые могут отправлять счета на оплату прямо из приложения. Это стало возможно благодаря интеграции услуг эквайринга от платежных сервисов в «Мой налог». Об этом CNews сообщили представители «Иннополиса».

Первым, у кого получилось реализовать подобный функционал, стал резидент ОЭЗ «Иннополис» — компания ООО «Монета лабс». Именно ее софт лежит в основе НКО «Монета» (ООО), ставшей пока единственным партнером ФНС.

«Сегодня в России зарегистрировано более 5 млн самозанятых, и их количество продолжит расти. Хоть по закону самозанятые не обязаны покупать кассу, они должны выдавать чеки покупателям и заносить все доходы в приложении “Мой налог”. Новый платежный функционал “Мой налог” будет востребован среди работающих офлайн или не имеющих сайта. Например, в бьюти-индустрии, копирайтинге или аренде квартир. Им не придется дополнительно подключаться к платежным сервисам — все можно будет делать сразу в приложении», — отметил Сергей Смирнов, директор по развитию бизнеса компании «Монета лабс».

До обновления самозанятые могли регистрировать доходы и отправлять чеки двумя способами: вручную в приложении «Мой налог». Но в этом случае была вероятность что-то забыть; автоматически — используя сторонний платежный сервис, функционал которого позволяет передавать данные о поступлениях в ФНС и отправлять чеки покупателям. Но для этого у самозанятого должна быть онлайн-площадка для продаж: сайт или страница в соцсети.

Теперь самозанятым не надо подключать дополнительные сервисы и регистрировать доход вручную. Они могут отправлять счета на оплату из приложения, а чеки формируются и отправляются покупателю автоматически. При этом деньги на карту самозанятому приходят сразу после оплаты.

Как показал опрос, проведенный среди самозанятых, начавших использовать новый функционал приложение «Мой налог», такой способ приема платежей стал быстрее, проще и понятнее — так ответили 67% опрошенных. Кроме того, 63% отметили, что давно искали подобное решение, а 20% рассказали, что использовать такой способ оплаты за свои товары и услуги их попросили сами покупатели.

Чтобы выставить счет на оплату в приложении необходимо выбрать платежного агента, который будет участвовать в переводе денег от плательщика к получателю, заполнить детали продажи, сформировать счет и отправить его покупателю любым удобным способом — в мессенджере или по электронной почте. Как только покупатель сделает платеж, ему придет чек от ФНС, а сумма платежа учтется в доход самозанятого и будет переведена на банковский счет самозанятого.

Первыми новый функционал попробовали самозанятые Татарстана. Сейчас он доступен во всех регионах России.