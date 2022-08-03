Интегратор «Консом групп» расширил облачную инфраструктуру #CloudMTS для разработки систем промышленной автоматизации

МТС сообщает о расширении облачной инфраструктуры #CloudMTS для российского системного интегратора «Консом групп», участника рынка разработки и интеграции систем промышленной автоматизации для предприятий металлургии, энергетики, горнодобывающей, пищевой и химической промышленности. Интегратор увеличил на 20% виртуальные мощности для разработки программного обеспечения автоматизации промышленных предприятий, а также подключил решение Backup as а Service для облачного резервного копирования данных. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«Консом групп» увеличил использование облачных ресурсов провайдера #CloudMTS для разработки ИТ-решений по автоматизации ведущих промышленных предприятий России. Использование облака позволяет системному интегратору оптимизировать взаимодействие команд разработчиков как внутри офисов, так и работающих удаленно из разных городов, а также сокращает срок внедрения новых продуктов за счет использования дополнительных ИТ-ресурсов разработки в облаке провайдера. В результате обеспечивается более быстрая реализация проектов и внедрение интегратором автоматизированных систем управления на производственных предприятиях.

«Мы продолжаем планомерный переход на облачную инфраструктуру, которая упрощает взаимодействие наших подразделений и сокращает срок разработки и запуска новых систем управления и автоматизации, что особенно важно в нынешних условиях ухода с российского рынка многих иностранных вендеров и кратного роста спроса на отечественные ИТ-разработки. Также мы приступили к развертыванию в облаке МТС модульной платформы «Консом.ИНКА», архитектура которого упрощает разработку продуктов, их внедрение и дальнейшую поддержку за счет использования универсального ядра и модулей для создания бизнес-продуктов под конкретные задачи наших клиентов», – отметил генеральный директор ЗАО «Консом СКС» Борис Драгунов.

«Ежегодно мы фиксируем увеличение объема данных, которые южноуральские компании переносят в облако МТС. Использование облачной инфраструктуры – это выгодно, быстро и безопасно. Данные наших клиентов хранятся в географически распределенных по территории России ЦОДах стандарта надежности Tier III. При этом, их использование в среднем на 25% дешевле по сравнению с затратами на обслуживание собственного «железа» и применением иностранных площадок. За несколько лет использования “Консом групп” наших облачных решений для разработки систем автоматизации, интегратор смог повысить эффективность своих процессов, а также разработал новые продукты интеллектуального управления промышленными предприятиями, которые будут востребованы ведущими производствами России», – сказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

Решение Backup as а Service обеспечивает непрерывную работу ИТ-инфраструктуры, позволяя создавать и хранить резервные копии корпоративных систем, баз данных, приложений и других объемных файлов в облаке провайдера, имея высокую доступность информационных систем. Благодаря возможности сжатия данных, сервис на 30% быстрее осуществляет процесс копирования по сравнению с традиционным подходом. Более чем на треть снижаются затраты на хранение данных: компаниям требуется меньший объем ИТ-ресурсов в облаке по сравнению с физическим хранилищем. Кроме того, сервис позволяет до 20 раз быстрее проводить массовые обновления клиентских систем за счет централизованного распространения обновлений из облака провайдера.

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«Консом групп» — российский промышленный системный интегратор, основанный в 1995 г. в Магнитогорске, который занимается разработкой, созданием, внедрением и сервисным обслуживанием комплексных систем автоматизации для всех отраслей промышленности. Офисы компании расположены в Екатеринбурге, Уфе, Серпухове, Липецке, с 2020 г. является резидентом фонда «Сколково» с общей численностью персонала более 350 человек. География проектов «Консом групп» – Россия, Узбекистан, Казахстан, Куба, Гватемала, страны Евросоюза. За годы проектной деятельности выполнено более 2500 проектов различной степени сложности.

Российская облачная платформа #CloudMTS развернута на базе 14 географически распределенных дата-центров стандарта надежности Tier III и собственной магистральной сети протяженностью 248 тыс. км. В своей облачной платформе МТС использует наиболее надежное и производительное оборудование, сервисы для обеспечения информационной безопасности, включая межсетевые экраны, защиту от DDoS-атак, систему мониторинга информационной безопасности SOC, защиту веб-приложений WAF Premium, антивирусную защиту виртуальных машин.