Банк «Бланк» масштабирует бизнес в 40 раз на облачной платформе Yandex Cloud

Банк для бизнеса «Бланк» выбрал облачную платформу Yandex Cloud для разработки и эксплуатации своих сервисов. Как финтех-стартапу, «Бланку» важны скорость запуска обновлений сервиса, а также оптимизация инвестиций. С помощью Yandex Cloud компания смогла на старте сократить срок разработки приложения до девяти месяцев. А уже к 2023 г. «Бланк» планирует вырасти в 40 раз по количеству клиентов, выпуская до 20-25 релизов в неделю без остановки сервиса. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

В Yandex Cloud размещены три ключевых системы «Бланкf»: бизнес-логика мобильного приложения, клиентский CRM и автоматизированная бухгалтерия. Каждый новый релиз техническая команда «Бланкf» может ускорить за счет гибкости в управлении облачными ресурсами. Специалисты банка используют мощности Yandex Cloud в нужном объеме по запросу. Это позволяет создавать неограниченное количество тестовых стендов для разработки приложения или сайта, максимально быстро проверять гипотезы и доносить ценность до пользователей.

Применение технологий Yandex Cloud также помогло банку сэкономить на капитальных затратах в инфраструктуру. По предварительным расчетам, срок окупаемости собственных серверов с необходимыми лицензиями составил бы не менее семи лет, без учета амортизации оборудования. В облаке у разработчиков появилась возможность отслеживать текущие расходы и оптимизировать их по мере необходимости.

«У меня была мечта — с нуля создать банковский продукт сразу в облаке. Для стартапа ключевыми показателями являются скорость запуска и оптимизация инвестиций, а предварительные расчеты показали, что разработка и продакшн приложения банка на собственных ресурсах, размещенных в ЦОДе, практически не окупаемы. За то время, что мы бы потратили на проведение тендера, закупку и инсталляцию оборудования, мы полностью завершили разработку основных функций нашего приложения на платформе Yandex Cloud», — сказал Роберт Сабирянов, сооснователь и технический директор «Бланка» для бизнеса.

Благодаря наличию у облачной платформы отраслевых сертификатов безопасности (152-ФЗ, PCI DSS, ГОСТ 57580) банк смог быстро и без дополнительных вложений пройти аудит PCI DSS. При этом, следуя требованиям регулятора, часть данных (персональные данные, банковская тайна) банк хранит на собственной инфраструктуре. Безопасный обмен данными между банком и облачной платформой происходит с использованием сервиса Yandex Cloud Interconnect, который обеспечивает выделенное сетевое соединение.

«Банковский сектор остается одним из самых внимательных к требованиям информационной безопасности. При этом участники рынка все чаще используют Yandex Cloud, чтобы быстро запускать новые продукты и масштабировать существующие сервисы. Возможности облаков позволяют сохранять гибкость ИТ-инфраструктуры и скорость реакции на изменения», — отметил руководитель по работе с ключевыми клиентами Yandex Cloud Александр Черников.

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«Бланк» — банк для бизнеса. Работает с ИП и ООО, упор на РКО. Круглосуточная служба поддержки банка работает без роботов: запросы предпринимателей обрабатывают люди на всех этапах. Заточен под быстрое совершение операций с помощью телефона: полный функционал банка реализован в смартфоне. Интегрирован с основными сервисами для бизнеса: «Битрикс24», amoCRM, «1С:директбанк», «Контур.эльба» и «Контур.бухгалтерия».