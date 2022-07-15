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«Лазурит» консолидирует закупки на электронной площадке B2B-Center

Торговый дом «Лазурит» – сеть по продаже корпусной и мягкой мебели для дома, офиса и гостиниц – переводит закупки на электронную площадку B2B-Center. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center.

«Мы успешно протестировали возможности и функциональность B2B-Center и уже провели более 30 торговых процедур на общую сумму 53 млн руб., — сказал Владимир Пригода, начальник отдела закупок ТД «Лазурит». — С помощью электронной площадки мы рассчитываем упорядочить закупочную деятельность в наших филиалах по всей стране, найти новых поставщиков, создать равные конкурентные условия и обеспечить оптимальные закупочные цены».

На площадке B2B-Center компания планирует закупать оборудование, упаковочные и расходные материалы, канцелярские товары и хозяйственные принадлежности, а также отбирать подрядчиков обслуживания складского и торгового оборудования, консультационных услуг.

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