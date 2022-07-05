РДТЕХ и ApRbot объединяют усилия для повышения эффективности документооборота заказчиков

Компания РДТЕХ, оказывающая полный цикл услуг в области цифровой трансформации и импортозамещения, заключила партнерское соглашение с ApRbot – российским разработчиком платформы для автоматического распознавания и обработки документов на базе технологий искусственного интеллекта. Сотрудничество позволит компаниям предлагать заказчикам эффективное решение для организации электронного документооборота. Об этом CNews сообщили представители РДТЕХ.

Решение, поставляющееся как ПО или облачный сервис, помогает компаниям с большим количеством входящих документов снизить в три-пять раз стоимость документооборота и повысить в пять-десять раз его скорость при помощи технологий искусственного интеллекта. Пользователь ApRbot за 10 минут может бесплатно создать модель без шаблонов для нового типа документа и обучить ее на небольшом их количестве. Платформа комплексно поддерживает все типы документов, включая сложные таблицы и неструктурированные данные.

ApRbot позволяет провести все операции обработки документов и создания моделей без необходимости дополнительных внешних систем, получая управленческое решение уже внутри системы. При помощи low-code формул можно легко настроить сложную пост-обработку и проверку бизнес-правил.

Партнерство с ApRbot позволит РДТЕХ эффективно решать задачи организации документооборота заказчиков, охватывая все стадии жизненного цикла документа, начиная с их получения, классификации, извлечения информации и заканчивая сложной пост-обработкой (сверка, комплекты, интеллектуальный поиск и классификация извлеченной информации).

«Мы рады началу сотрудничества с перспективным отечественным разработчиком интеллектуальных ИТ-решений. Партнерство с ApRbot усиливает экспертизу РДТЕХ в сфере цифровой трансформации и импортозамещения. Вместе мы сможем предложить заказчикам новые решения для повышения их эффективности в условиях новой реальности», – сказал генеральный директор РДТЕХ Сергей Еремеев.

«РДТЕХ - сильный партнер, который поможет ApRbot быстро проводить интеграции нашего сервиса с CRM и другими программами наших клиентов. Мы считаем, что сотрудничество с РДТЕХ станет ещё одним большим шагом вперёд на пути к увеличению эффективности документооборота», – отметила операционный директор ApRbot Анастасия Петелина.

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ApRbot – компания, основанная в 2019 г. ApRbot при помощи искусственного интеллекта классифицирует и сортирует документы, извлекает информацию, делает междокументарные сверки и поддерживает электронный архив документов. Позволяет увеличить скорость обработки документов до 20 раз, сокращая расходы до пяти раз. Добавлять новые типы документов можно без привлечения технического специалиста.

Среди клиентов ApRbot – ВТБ, ТКБ, S7 Airlines, Совкомбанк, PEPSICO, РЖД, «Почта России», АДВ, «Европейский медицинский центр», «Самолет», УБРиР.

РДТЕХ основана в 1992 г. Комплекс услуг РДТЕХ включает управленческий консалтинг, разработку и внедрение информационных систем, технологический консалтинг.

РДТЕХ успешно выполнено свыше 750 проектов: созданы уникальные информационно-аналитические системы и типовые решения для крупных государственных и коммерческих структур на базе программных продуктов ABBYY, Arenadata, Content AI, FICO, Huawei, IBM, Informatica, Microsoft, Oracle, PIX Robotics, Postgres Professional, SAS, TmaxSoft, UiPath, Visiology, «Шерпа роботикс».