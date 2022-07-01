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Высокотехнологичная прачечная из ОЭЗ «Технополис "Москва"» увеличила мощности вдвое

До 2,5 млн изделий в год сможет обрабатывать инновационная прачечная, расположенная в особой экономической зоне «Технополис "Москва"», сообщили CNews представители ОЭЗ. В прачечной обрабатывают технологическую одежду и аксессуары специалистов фармацевтики и микроэлектроники, уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Инновационная прачечная в особой экономической зоне Москвы вдвое увеличила мощности и теперь сможет обрабатывать до 2,5 млн изделий в год, – рассказал Владислав Овчинский. – Нарастить объем заказов ей позволило расширение парка оборудования, а также штата производственного персонала примерно на 80%».

Прачечная Berendsen (Elis Cleanroom) занимается очисткой одежды и аксессуаров сотрудников отрасли фармацевтики и микроэлектроники. Как правило, они работают в «чистых помещениях» и к их рабочей форме предъявляются повышенные требования. Для качественной обработки предприятие использует инновационную ИТ-систему мониторинга одежды в режиме реального времени, благодаря встраиванию чипов в обрабатываемые изделия. Как рассказали в компании, при оформлении заказа каждая единица сканируется, и программа показывает, какое количество стирок вещь или аксессуар прошел, каким способом и в каком классе чистоты обрабатывался.

Кроме того, все манипуляции с одеждой для «чистых помещений» проводятся непосредственно в таких же изолированных от внешних факторов комнатах. Также среди услуг прачечной – аренда спецформы, система уборки «чистых помещений», организация логистики и документальное обеспечение.

Главные клиенты компании – резиденты ОЭЗ Москвы и высокотехнологичные производства, в том числе, из других регионов России, таких как Калуга, Ярославль, Владимир, Тула, Калининград.

«Специальная прачечная располагается на площадке ОЭЗ в Печатниках с 2016 г. , где занимает почти 900 квадратных метров, - рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис "МоскваГеннадий Дегтев. - В числе факторов роста компании – удобство инфраструктуры и промышленной кооперации в "Технополисе". К ее услугам активно прибегают резиденты, которые находятся в непосредственной близости и заняты в секторе производства фармацевтической продукции, медицинских изделий и микроэлектроники».

В 2022 г. в кластере микроэлектроники и медицинских технологий ОЭЗ «Технополис "Москва"» насчитывается более 50 предприятий. Услугами чистой прачечной пользовались резиденты «Рада-фарма», «Хирана+», «Неорос» и другие.

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