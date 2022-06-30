Дистрибьюторское соглашение Merlion и Entel пролонгировано

Компания Merlion, ставшая в октябре 2018 г. первым официальным дистрибьютором компании Entel по поставкам оборудования бесперебойного питания (ИБП), сообщает о ежегодной пролонгации дистрибьюторского договора. Информацию CNews подтвердили представители Merlion.

Группа Entel - инжиниринговая компания с собственным производством, занимающаяся разработкой и поставками электрощитового оборудования, систем гарантированного, бесперебойного электроснабжения. Все оборудование группы компаний Entel сертифицировано в соответствии с ГОСТ Р и ТР ТС и может поставляться под проекты, требующие технику отечественного происхождения.

Источники бесперебойного питания Entel - оборудование российского производства, с коротким сроком поставки, с расширенными гарантийными обязательствами, высоким уровнем сервиса, разнообразным уровнем SLA (соглашение об уровне сервиса), высоким уровнем технической и сертификационной поддержки на всем цикле: от возникновения пресейла до отгрузки и постгарантийных обязательств, тесное и продуктивное сотрудничество в рамках исполнения проектов ГОЗ (государственный оборонный заказ).

В Merlion отмечают, что за годы сотрудничества спрос на оборудование вендора неуклонно рос и в ближайшие месяцы, в связи с курсом на максимальное импортозамещение, прогнозируют повышение востребованности этой продукции со стороны системных интеграторов и их заказчиков. В Entel тоже ожидают дальнейших перспектив развития сотрудничества - расширение рынка сбыта, увеличение доли присутствия бренда ENTEL в новых нишах и в новых категориях заказчиков, более тесная работа в рамках заказчиков из государственных структур.

В настоящее время в портфеле производителя доступен весь ассортимент ИБП Entel: устройства малой мощности до 10 кВА, средней - от 10 кВА до 120 кВА, большой - от 100 кВА до 800 кВА; а также бесперебойники для установки в стойку 19 дюймов, модульные и динамические, для газовых котлов.

Технические специалисты дивизиона VAD cовместно с командой производителя предлагают партнерам демонстрацию работы оборудования, помощь в выборе устройств, просчёте мощности, проектировании, монтаже, пуско-наладочных работах и другие сервисы.

Группа Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 18,7 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г.. Президент группы компаний Merlion – Дмитрий Виноградов. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 1900 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8800 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде,Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре.