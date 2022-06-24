TrueConf и Balamuth создали ВКС-киоски для дистанционного обслуживания граждан Израиля

Технологии TrueConf были интегрированы в аппаратные ВКС-киоски для дистанционного обслуживания граждан Израиля, разработанные производителем инновационных решений Balamuth. Партнерство компаний позволило создать условия для дистанционного взаимодействия между сотрудниками и клиентами предприятий, организовать удаленные видеоконсультации с операторами торговых сетей, а также специалистами медицинских, финансовых и государственных учреждений.

Компания Balamuth специализируется на разработке, программировании и производстве различных решений самообслуживания «под ключ» для торговых сетей, учреждений финансового, медицинского, государственного сектора и других направлений. Одной из основных для компании является финансовая сфера — в число постоянных клиентов Balamuth входят крупнейшие банки Израиля. Кроме того, компания поставляет оборудование для пунктов дистанционного медицинского осмотра, видеокиоски для клиник, торговые терминалы самообслуживания в супермаркетах, а также устройства для множества других нужд при работе организаций с клиентами.

Партнерство TrueConf и Balamuth позволило внедрить передовые технологии и возможности российской ВКС TrueConf в аппаратные киоски самообслуживания. Для интеграции использовались инструменты для разработчиков TrueConf SDK, с помощью которых был создан интуитивно понятный интерфейс для пользователей киосков, а также внедрены необходимые интерактивные функции: визуальная идентификация клиентов, обмен документами и контентом, запись видеозвонков и многие другие возможности. Пользователи могут запустить видеочат с представителем компании в одно касание, а механизм интеллектуальной очереди автоматически распределяет исходящие вызовы на свободных операторов или менеджеров компаний и поставщиков услуг.

Совместная разработка TrueConf и Balamuth уже используется в отделениях Электрической компании Израиля (IEC) для связи между клиентами и операторами. Видеокиоски позволяют оплачивать счета, получать информацию об оказанных услугах, узнавать о задолженностях или связываться с представителем компании в режиме реального времени. При помощи демонстрации экрана операторы могут показывать всю информацию, необходимую для предоставления услуги, а клиентам доступна функция виртуального принтера, с помощью которого можно распечатывать документы. Эти инструменты позволяют сократить очереди и время на обслуживание, что ведет к повышению уровня предоставления виртуальных услуг.

«Мы гордимся тем, что отечественная ВКС позволяет нашим партнерам в других странах создавать новые продукты для улучшения качества типовых услуг в самых востребованных сферах, — сказал Дмитрий Одинцов, директор по развитию TrueConf. — Это важный шаг на пути к автоматизации и цифровизации сотен ежедневных процессов, что особенно значимо для финансового сектора и медицины, где требуется постоянно взаимодействовать с миллионами пользователей‎».

***

TrueConf — российский разработчик программного обеспечения и пионер в отрасли видеоконференцсвязи, преобразивший рынок корпоративных коммуникаций в Восточной Европе. Решения TrueConf основаны на современной программной архитектуре и лишены недостатков традиционных ВКС-систем.

Balamuth — израильская компания по созданию решений для самообслуживания. Компания является производителем решений для финансовой, здравоохранительной, правительственной, образовательной и других сфер деятельности, которые в наибольшей степени нуждаются в постоянном технологическом прогрессе. Отдел разработки ПО компании Balamuth оказывает помощь по интеграции и технической поддержке внутри страны и по всему миру.