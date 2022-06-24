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«Тинькофф бизнес» запустил систему кадрового электронного документооборота для компаний

«Тинькофф бизнес» запустил сервис кадрового электронного документооборота — КЭДО. Решение на 30% ускорит оформление сотрудников на работу, вдвое снизит затраты компании на документооборот и сократит нагрузку на HR-подразделения и бухгалтерию. Сервис разработан и предоставляется компанией Jump.Finance, которая входит в экосистему «Тинькофф бизнеса». Об этом CNews сообщили представители Jump.Finance.

Jump.Finance КЭДО — универсальный сервис по управлению кадровыми документами без дублирования на бумаге. После внедрения системы бухгалтеры и HR-специалисты смогут подписывать документы дистанционно с помощью квалифицированной подписи (УКЭП), а сотрудники — с помощью неквалифицированной. Переход на кадровый электронный документооборот оптимизирует затраты бизнеса, сокращает расходы на потребление бумаги, печать и работу курьерских служб. Документы, подписанные электронно, имеют такую же юридическую силу, как и бумажные, и принимаются в государственных ведомствах и налоговых органах. Таким образом ни работодателю, ни сотрудникам больше не придется физически подписывать заявления, приказы и локальные нормативные акты, а также хранить их в архивах, за исключением четырех.

Документы, которые законодательство все еще обязывает хранить в бумажном виде: трудовые книжки и формируемые в соответствии с трудовым законодательством в электронном виде сведения о трудовой деятельности работников; акт о несчастном случае на производстве по установленной форме; приказ об увольнении работника; документы, подтверждающие прохождение работником инструктажей по охране труда.

В сервисе Jump.Finance легко отсортировать файлы по отделам, договорам и сотрудникам и найти нужные документы. Пользователи смогут моментально получить необходимые данные и документы онлайн, а кадровики и бухгалтеры сэкономят время и ресурсы на поиск необходимой информации.

Сервис Jump.Finance КЭДО особо актуален для организаций с большим количеством сотрудников на удаленке, с сетью филиалов по всей стране, а также для компаний с обширным кадровым документооборотом.

По данным некоторых опросов, офисные сотрудники уделяют в среднем шесть часов в неделю на физический поиск бумажных документов и еще восемь часов на сборку из них отчетов. После внедрения КЭДО компании из 100 человек сэкономят около 310 часов работы бухгалтера.

Также использование сервиса Jump.Finance КЭДО снижает риски штрафных санкций при утрате особо важных документов. По наблюдениям PwC, 7,5% всех документов теряются, а еще 3% заполняются с ошибками.

Михаил Кириченко, СОО компании Jump.Finance: «Бизнес перегружен бумажными файлами, а персонал устал тратить львиную долю рабочего времени на бюрократические процедуры. Одна из наших миссий — сделать профессиональные отношения между компанией и сотрудниками честными и прозрачными. Именно поэтому мы разработали сервис КЭДО, способный обеспечить безопасность всех кадровых документов и данных сотрудников, с одной стороны, моментальный и удобный документооборот — с другой. Наш сервис полностью соответствует федеральному закону № 377-ФЗ, который разрешает организациям вести кадровый документооборот в электронном виде. Использование гибких решений для хранения и управления данными сотрудников соответствует трендам на ведение социально-ответственного бизнеса и следование ESG-принципам».

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Jump.Finance – участник российского рынка финтех. Более пяти лет компания является цифровым партнером для 4500 клиентов и 500 тыс. пользователей в России и СНГ. Jump.Finance предоставляет портфель услуг в сфере автоматизации выплат самозанятым и физлицам, электронного документооборота, а также отраслевых решений. В 2021 г. компания вошла в экосистему «Тинькофф бизнеса».

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