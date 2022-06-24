ПАО «Ростелеком» присоединился к МЭДО силами НАЦ «Информзащиты»

Национальный аттестационный центр «Информзащиты» реализовал проект по подключению ПАО «Ростелеком» к системе межведомственного электронного документооборота (МЭДО).

Это позволит провайдеру совершать автоматизированный обмен документами с другими участниками МЭДО. Более того, значительно уменьшается объем ручного ввода в систему электронного документооборота компании. Теперь «Ростелеком» будет мгновенно уведомлен о доставке документа другому участнику системы, его регистрации и назначении исполнителей. Об этом CNews сообщили представители «Информзащиты».

Специалисты НАЦ подключили «Ростелеком» к системе МЭДО в несколько этапов, которые включали проектирование и развертывание узла доступа к системе МЭДО на базе отдельной локальной вычислительной сети; реализацию модуля маршрутизации входящих сообщений МЭДО, позволяющего распределять письма для обработки в соответствии с назначенными им признаками конфиденциальности; проведение аттестационных испытаний защищаемого помещения для АРМ оператора; проведение аттестационных испытаний узла доступа к системе МЭДО на соответствие требованиям безопасности информации ФСТЭК России.

МЭДО обеспечивает защищенный обмен электронными сообщениями между Администрацией Президента России, Аппаратом Правительства России, федеральными органами и ведомствами государственной власти. Функцию управления и развития МЭДО реализует федеральная служба охраны (ФСО) России.

Система призвана усовершенствовать управление в органах власти, сделать его более эффективным. Благодаря МЭДО сокращается время прохождения документов между организациями и госорганами. Помимо того, использование системы повышает автоматизацию типовых процессов делопроизводства и документооборота, что приводит к улучшению координаций действий органов государственной власти и ведомств.