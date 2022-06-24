Компании «Моделирование и цифровые двойники» и «Фидесис» объявляют о стратегическом партнерстве

АО «Моделирование и цифровые двойники» (АО «МЦД»), поставщик отечественных и зарубежных инженерных решений, и ООО «Фидесис», разработчик российской системы моделирования нового поколения CAE Fidesys, осуществляющей полный цикл инженерных прочностных расчетов от построения расчетной сетки до визуализации результатов расчета, подписали соглашение о стратегическом партнерстве. В рамках него компании будут совместно работать над развитием программных продуктов Fidesys и разработками прикладных вертикальных решений на его основе, а также интеграцией с другими отечественными CAE-системами для решения инженерно-физических задач. Об этом CNews сообщили представители МЦД.

Компания «Фидесис» разрабатывает и внедряет инновационные CAE-продукты для решения широкого спектра задач механики деформируемого твердого тела с учетом нелинейных свойств материалов, пластичности и контактного взаимодействия, в том числе задач линейной/нелинейной динамики, теплообмена, геомеханики, 3D-печати, сейсмики, расчета изделий из композитных материалов.

В рамках сотрудничества команда АО «Моделирование и цифровые двойники» будет оказывать содействие в развитии продуктов Fidesys, реализуя накопленные за долгие годы работы с компанией Ansys знания в области численного моделирования и решения многодисциплинарных инженерных задач, а также обеспечивать лицензирование, внедрение и техническое сопровождение программных продуктов Fidesys и своих собственных прикладных разработок, работающих на платформе CAE Fidesys. Компания будет оказывать клиентам комплексные услуги инженерного консалтинга, проводить очное и дистанционное обучение, осуществлять интеграцию и адаптацию сторонних продуктов и комплексных решений для инженерного анализа и управления данными и расчетными процессами.

Одной из важных задач по развитию продуктов Fidesys является расширение базы свойств отечественных материалов, применяемых в различных отраслях промышленности. В этом направлении на начальном этапе партнеры договорились о полной адаптации и интеграции в CAE Fidesys разработанной АО «МЦД» RUSATOMMATERIAL для Ansys – базы данных свойств отечественных материалов, применяемых в российской атомной промышленности, содержащей разрешенные к применению по ПНАЭ материалы. В дальнейшие планы АО «МЦД» входит разработка для CAE Fidesys других отраслевых баз данных свойств материалов. Партнеры также договорились о формировании экосистемы вертикальных прикладных продуктов для CAE Fidesys и привлечения для этих целей разработчиков ПО на выгодных коммерческих условиях. Работа в этом направлении создаст значимые предпосылки для дальнейшего развития ПО Fidesys и появления на рынке конкурентоспособного российского CAE-продукта, оправдывающего ожидания клиентов.

«Партнерство с компанией “Фидесис” является стратегически важным шагом не только для нашей компании, но и для развития отечественного инженерного программного обеспечения.

Сейчас наша важнейшая задача – помогать их развитию, предоставляя для этого свои компетенции и накопленный опыт взаимодействия с ведущими мировыми разработчиками ПО для численного моделирования, с одной стороны, и богатый опыт работы с российскими предприятии по внедрению зарубежных прикладных комплексных CAE-решений, с другой стороны. Мы уверены, что наши совместные усилия с компанией Фидесис позволят в кратчайшие сроки предложить российским предприятиям эффективное программное обеспечение для решения многих инженерных задач, которое станет достойной заменой зарубежным аналогам», – сказал Валерий Локтев, генеральный директор АО «Моделирование и цифровые двойники».

«Подписание партнерского соглашения с АО «Моделирование и цифровые двойники» – еще один шаг в развитии компании “Фидесис”. Это стратегическое партнерство позволит ускорить трансфер российских пользователей Ansys и других зарубежных расчетных пакетов на российскую CAE-систему Fidesys. Сейчас уровень готовности пакета CAE Fidesys очень высокий, но для того, чтобы обеспечить нужды самых требовательных клиентов, мы будем дорабатывать наше решение совместно с АО «МЦД», опираясь на их многолетнюю экспертизу в области решения сложнейших задач расчетного моделирования, создания цифровых двойников, проведения обучения и технической поддержки пользователей по самым высоким стандартам, создания собственных программных решений, интеграции и адаптации расчетного ПО для российских предприятий», – отметил Алексей Сбойчаков, заместитель генерального директора по развитию ООО «Фидесис»

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ООО «Фидесис» – разработчик российской CAE-системы Fidesys. Компания «Фидесис» ведет коммерческую разработку пакета с 2009 г. Наличие интеграции с российскими конструкторскими и расчетными решениями, а также поддержка отечественных операционных систем дает возможность быстрее встроить программный комплекс CAE Fidesys в ИТ-инфраструктуру предприятия. Программные разработки ПО Фидесис находят свое применение в самых разных отраслях: аэрокосмической, двигателестроительной, общем машиностроении, атомной, горнодобывающей, нефтегазовой, радиоэлектронной, автомобилестроении, медицинской и др.

АО «Моделирование и цифровые двойники» (АО «МЦД») – поставщик отечественных и зарубежных инженерных решений. Компания занимается лицензированием, внедрением и техническим сопровождением программных продуктов российских и иностранных разработчиков для численного моделирования. АО «МЦД» оказывает клиентам учебно-консультационные, инженерные и ИТ услуги, включая многодисциплинарные инженерные расчеты, разработку и автоматизацию расчетных методик и расчетных процессов, адаптацию и интеграцию ПО, развертывание и настройку высокопроизводительных вычислительных ресурсов. Компания также предлагает собственные программные продукты и комплексные услуги по созданию цифровых двойников.