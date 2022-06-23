Сбербанк и «РТК-солар» реализовали крупнейший в России проект по защите от утечек информации

Сбербанк и «РТК-солар» объявляют об успешном завершении внедрения системы защиты от утечек Solar Dozor. Проект, ставший самым масштабным в стране, реализован специалистами Сбербанка при поддержке «РТК-солар». Система обеспечивает безопасность информационных активов всех подразделений банка на территории России и осуществляет мониторинг более 250 тыс. рабочих станций. Это крупнейшая инсталляция в Европе. Об этом CNews сообщили представители «РТК-солар».

Наряду с усилением внешней защиты периметра Сбербанка, реализуется задача повышения уровня безопасности при работе с конфиденциальной информацией и персональными данными внутри банка. Одним из способов решения этой задачи является предотвращение утечек данных с компьютеров сотрудников с использованием продукта класса DLP (Data Leak Prevention). В сжатые сроки в банке была сформирована команда специалистов, имеющих опыт внедрения широкомасштабных проектов, инсталляции и эксплуатации DLP-систем и разработки нормативных внутрибанковских документов.

При выборе инструмента необходимо было учесть текущий опыт владения DLP-системой и сформировать ряд новых требований с учетом развития на ближайшие несколько лет. Продукт должен обеспечить в банке как «классический» контроль почтовой переписки, так и предотвращение любых попыток перемещения информации за пределы компьютера сотрудника, а также контроль всех централизованных каналов коммуникаций. Это выводит требования к продукту на очень высокий уровень, включающий обработку событий в едином интерфейсе управления, информирование сотрудников службы реагирования и интеграцию с одним из крупнейших SOC (Security Operations Center) в мире.

По окончании конкурса внедрение программного продукта было реализовано в очень сжатые для проектов такого масштаба сроки – всего за 6 месяцев.

«В результате слаженной работы команд банка и “РТК-солар” удалось внедрить систему защиты от утечек, распространить ее влияние на весь банк от Калининграда до Камчатки. Большая часть работ проводилась в период чрезвычайной ситуации во всем мире. Был создан эффективный, хорошо масштабируемый инструмент для предотвращения утечек информации, улучшивший показатель общей защищенности банка как за счет увеличения охвата каналов утечек, так и за счет механизмов выявления и реагирования на защищаемую информацию. Как итог – удалось обеспечить тотальный контроль передаваемой информации. В России нет аналогичных внедрений DLP-решений, работающих в инфраструктурах подобного масштаба с петабайтами хранящихся данных, терабайтами оперативной памяти, тысячами ядер, сотнями серверов», – отметил Сергей Лебедь, вице-президент, директор Департамента кибербезопасности Сбербанка.

Для защиты от утечек Сбербанк использует широкую функциональность Solar Dozor, включающую фильтрацию и хранение данных в архиве, поиск и управление событиями и инцидентами информационной безопасности, а также механизмы ведения досье персон.

«В этом проекте наше решение показало надежную и отказоустойчивую работу в неоднородной и разветвленной ИТ-инфраструктуре одного из самых технологически развитых банков Европы. Solar Dozor быстро адаптировался к любым объемам данных и количеству пользователей, появлению новых коммуникационных каналов и точек интеграции», – сказал Игорь Ляпунов, генеральный директор, вице-президент «РТК-солар».

Благодаря данному проекту существенный импульс к развитию получил и сам программный продукт Solar Dozor. Выросли надежность и быстродействие системы, была значительно улучшена и продолжает развиваться модель собственного мониторинга состояния здоровья продукта.

Solar Dozor — российская система для предотвращения утечек конфиденциальной информации. Ее возможности обеспечивают контроль коммуникаций сотрудников, блокировку или изменение нежелательных сообщений, выявление и мониторинг групп риска, а также ретроспективный анализ архива коммуникаций для проведения расследований. Также Solar Dozor может анализировать поведение пользователей (User Behavior Analytics), что позволяет на основе устойчивых паттернов профилировать сотрудников, а также выявлять аномалии в их поведении. .

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«РТК-солар» — национальный провайдер сервисов и технологий кибербезопасности. Под защитой — 70+ компаний из топ-100 российского бизнеса. Ключевые направления — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, интеграционные ИБ-проекты. Компания предлагает сервисы первого и лидирующего в РФ коммерческого SOC — Solar JSOC, а также экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, IdM-систему Solar inRights, анализатор кода Solar appScreener, систему повышения эффективности труда Solar addVisor. Предоставляются Compliance-услуги, в том числе по защите АСУ ТП. Штат компании 1300+ специалистов. Имеются представительства в Москве, Нижнем Новгороде, Самаре и Хабаровске. Деятельность компании лицензирована ФСБ России, ФСТЭК России и Министерства обороны России.