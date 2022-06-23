Oberon и «Агат РТ» будут вместе развивать импортонезависимую телефонию

Системный интегратор Oberon стал официальным партнером отечественного производителя решений IP-телефонии «Агат-РТ». Компании предложат комплексные телекоммуникационные решения заказчикам из разных отраслей ― финансовой сферы, госсектора и ТЭК. Об этом CNews сообщили представители Oberon.

В рамках партнерской программы Oberon будет оказывать услуги по внедрению и сервисной поддержке телеком-систем на базе программно-аппаратного комплекса «Агат-РТ». Специалисты интегратора прошли обучение вендора по настройке и обслуживанию IP АТС Агат CU 72 XX, а также по техническим продажам систем телефонной связи, записи и оповещения. Кроме того, Oberon развернул демостенд на базе собственной лаборатории для наглядной демонстрации системы телефонии «Агат» своим заказчикам.

«Сейчас мы видим повышенный спрос на онлайн-коммуникации на базе отечественного оборудования. Уверен, что совместно с Oberon мы будем внедрять эффективные решения с применением качественного оборудования в рамках интересных и амбициозных проектов», ― сказал Никита Емельянов, официальный представитель бренда «Агат-РТ», коммерческий директор компании «Спец-телеком».

«На базе решений «Агат РТ» мы сможем предложить нашим заказчикам надежное, проверенное временем импортонезависимое решение как для 100% замены зарубежных систем, так и для точечной модернизации, ― отметил Сергей Сидоров, директор департамента инфраструктурных решений и сервиса Oberon. ― Например, добавление системы записи “Спрут” к учрежденческой автоматической телефонной станции иностранного производства позволит заказчику расширить функционал без потери инвестиций».

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Компания Oberon работает на ИТ-рынке с 2003 г. и развивается по всем ключевым технологическим направлениям: вычислительным комплексам, телеком-решениям, инженерной инфраструктуре, информационной безопасности, сервису и аутсорсингу.

Oberon ежегодно участвует в рейтингах ключевых аналитических агентств России: входит в топ-100 крупнейших ИТ-компаний России (CNews). Сегодня проекты компании ориентированы на повышение эффективности деятельности и уровня цифровизации коммерческих и государственных организаций. Среди заказчиков Oberon — Сбербанк России, Центральный банк России, Российская государственная библиотека, «Трансмашхолдинг», НЛМК и др.