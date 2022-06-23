Fit Service внедрил электронный чек на всех автосервисах в России

Международная сеть автосервисов Fit Service в рамках стратегии по цифровизации и повышению экологической осознанности внедрила электронный чек по всей федеральной сети автосервисов в России. Это первый этап в создании первой в России сети цифровых автосервисов. Об этом CNews сообщили представители Fit Service.

«Внедрение электронного чека, это лишь первая часть нашей долгосрочной стратегии. В дальнейшем, каждый клиент автосервиса, сможет в электронном формате подписывать договор-заявку на ремонт и акт приема-передачи автомобиля. Не нужно будет больше складировать и хранить огромное количество бумаги в папках, все документы будут всегда под рукой в личном кабинете приложения или на сайте», — сказал директор по развитию международной сети автосервисов Fit Service Александр Гараньков.

При обращении клиента в автосервис за услугами, он подписывает договор-заявку на оказание услуг, где и прописан пункт о получении электронного чека. Сразу после оплаты, он получит смс со ссылкой на электронный чек, который он может при необходимости распечатать в формате PDF или перейти в свой личный кабинет и найти его в цифровом формате. Все чеки будут храниться в течение пяти лет, что исключает его потерю или выцветание термобумаги, как это часто происходит с бумажным чеком.

По словам Александра Гаранькова, все эти документы очень важны для клиента, поскольку на их основании осуществляется гарантийный ремонт и потеря чека или договора-заявки только усложняет процесс дальнейшего взаимодействия. К осени будет реализован переход на полностью электронный документооборот, вместе этим в личном кабинете появится возможность просматривать и хранить все электронные чеки, а к концу года все взаимодействия клиента на станции будут в цифровом формате.

«Все взаимодействия клиента с автосервисом перейдут в цифровой формат — документы, чеки, результаты диагностик, осмотров, рекомендации по ТО, сервисная книжка. Все это сделает обслуживание не только удобным, но и позволит клиенту экономить время и деньги на обслуживании автомобиля, и поддерживать его безопасную эксплуатацию. К концу года мы полностью реализуем этот проект, тем самым создав первую сеть цифровых автосервисов в России», — отметил Александр Гараньков.

«Весной, в связи с введенными санкциями, множество компаний, как и мы, столкнулись с проблемой нехватки бумаги и чековой ленты, что ускорило наш процесс внедрения электронного документооборота и электронного чека. В каком-то смысле, вся эта ситуация и санкции нам помогли ускориться», — сказал сооснователь и директор международной сети автосервисов Fit Service Данил Соловьев.

Ежегодно будет экономиться колоссальное количество бумаги и чековой ленты. В среднем на одного клиента тратится 11 листов формата А4. Такое большое количество распечатываемых документов обусловлено российским законодательством, обязывающим компании воспроизводить их, причем в двух экземплярах и обязательно хранить.

«Ежедневно мы обслуживаем 5000-7000 клиентов, на одного клиента уходит в среднем 11 листов формата А4 и около 30 см чековой ленты. Дальше идет простая арифметика, из 1 кг древесины в среднем изготавливается 50 листов А4, тем самым мы сохраняем более тонны древесины или попросту три-четыре дерева каждый день, а это более тысячи деревьев в год, что равно четырем-пяти гектарам леса. И это еще не считая того, что сама по себе чековая лента опасна для человека и окружающей природы, поскольку содержит бисфенол и не пригодна для вторичной переработки», — отметила руководитель проекта международной сети автосервисов Fit Service Анастасия Михеичева.

По предварительным подсчетам компании, за год минимум удастся сохранить около четыре-пять гектаров леса исключив из употребления 385 тонн бумаги и 10 тыс. рулонов чековой ленты. Учитывая, что с каждым годом потребление бумаги будет только увеличиваться из-за роста количества станций и клиентов, переход на цифровое взаимодействие — это долгосрочная экологическая перспектива. Ранее компания по всей сети закрепила стандарт взаимодействия с партнерами и контрагентами по документообороту только в цифровом формате.

«Хотелось бы, чтобы мы стали примером для всей отрасли. Представьте, если хотя бы 30% автосервисов в России перейдут на электронный документооборот, то мы сможем ежегодно сберечь десятки, если не сотни гектар леса от бесполезной вырубки. Пора уже задуматься о том, что мы оставим своим детям от той уникальной природы, которая у нас есть», — сказал сооснователь и директор международной сети автосервисов Fit Service Данил Соловьев.

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Международная сеть автосервисов Fit Service была открыта в 2008 г. Сегодня компания включает 288 автосервисов в 148 городах на территории России и Казахстана.

За 2021 г. выручка сети Fit Service по России составила 5,6 млрд руб., рост выручки составил 41%.