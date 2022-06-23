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Factory5 и группа компаний Bright объединят усилия в цифровой трансформации промышленности

Российский разработчик программного обеспечения Factory5 и системный интегратор Bright подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились продвигать и внедрять решения на основе интеллектуального анализа больших данных для российских промышленных компаний. Об этом CNews сообщили представители Factory5.

Сотрудничество с компанией Factory5 позволит Bright расширить спектр предоставляемых услуг российскими продуктами в области комплексного управления производственными активами и интеллектуального анализа данных, а также предложить предприятиям России продукты партнера, способные поддержать стремление заказчиков к импортонезависимости.

«Компания Bright предоставляет заказчикам широкий спектр услуг, обладая богатой экспертизой и глубоким пониманием бизнес-процессов в отраслях ТЭК, машиностроения, химической и горнодобывающей промышленности, — отметил коммерческий директор Factory5 Александр Антипов. — Компетенции Bright в совокупности с продуктами Factory5 позволят заказчикам оперативно реагировать на новые вызовы и продолжать укреплять свою конкурентоспособность».

«В настоящее время Bright становится полноценным технологическим интегратором в тяжелой промышленности, поэтому партнерские отношения с Factory5 — решающий шаг, позволяющий оказывать комплексные услуги для клиентов компании, — сказал партнер ГК «Брайт» Глеб Скрыпин. — Factory5 предлагает продукт простого анализа сложного потока данных, что, в совокупности с нашей аналитикой и сопровождением внедрения, даст клиенту конкурентное преимущество».

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Группа компаний «Брайт» — российская консалтинговая компания, одним из направлений работы которой является цифровая трансформация промышленных компаний, включая внедрение технологических решений с применением технологий Индустрии 4.0.

Factory5 — российский разработчик решений для комплексного управления активами и интеллектуального анализа больших данных промышленных компаний на базе технологий машинного обучения

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