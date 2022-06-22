Navicon модернизировал управление данными для «Инфинитум»

Системный интегратор и разработчик Navicon перевел специализированный депозитарий «Инфинитум» на новую версию корпоративного хранилища нормативно-справочной информации (НСИ) Navicon MDM. В ходе проекта удалось повысить качество и скорость обработки данных, а также настроить интеграции с государственными информационными сервисами ЕГРЮЛ, ФИАС, НРД, ЕФРСБ. Теперь пользователи могут оперативно получать основные данные об активах и депонентах. Об этом CNews сообщили представители Navicon.

АО «Специализированный депозитарий «Инфинитум» — российская инфраструктурная организация. Специфика работы спецдепозитария заключается в использовании на разных уровнях компании множества программных комплексов, которые должны бесшовно взаимодействовать между собой. Под каждое из трех основных направлений деятельности «Инфинитум» (спецдепконтроль, ведение реестров, депозитарное обслуживание) предусмотрена собственная учетная система. Кроме того, в компании установлен ряд вспомогательных ИТ-решений, таких как электронный документооборот — всего более 20 ИТ-систем. Решение Navicon MDM помогает обеспечить синхронизацию нормативно-справочной информации в ИТ-системах и избежать ошибок в данных, которые могут повлиять на бизнес компании, построение отчетности и взаимодействие с клиентами.

Решение об обновлении системы до новейшей версии Navicon MDM 2.0 было принято в связи со значительным ростом числа клиентов спецдепозитария и объемов данных в ИТ-системах. Компании было важно увеличить скорость обработки информации и подключения новых клиентов. Также перед командой Navicon стояла задача снизить суммарные трудозатраты на поддержку качества данных и наладить бесшовные интеграции ИТ-решения с внешними ресурсами.

В отличие от более ранней версии продукта, в Navicon MDM 2.0 предусмотрено больше возможностей для интеграции и сбора данных из сторонних источников, реализован быстрый поисковый движок, позволяющий работать с крупными массивами данных, использовать нечеткий и полнотекстовый поиск. Кроме того, в системе полностью обновлен интерфейс пользователя и добавлена версионность хранения данных.

Благодаря обновлению Navicon MDM в «Инфинитум» удалось консолидировать данные из более чем 20 разнородных ИТ-систем. Кроме того, в Navicon MDM 2.0 налажено получение информации по активам, контрагентам и депонентам, счетам из Национального расчетного депозитария, баз глобальной сети инвестиций GIIN, ЕГРЮЛ и ЕГРИП Федеральной налоговой службы, ЕФРСБ, а также государственного адресного реестра ФИАС и КЛАДР. В результате специализированный депозитарий может оказывать больший спектр услуг при том же количестве сотрудников — это крайне важно на высококонкурентном рынке.

«Главная сложность проекта в “Инфинитум” — большое количество информационных систем, специфичных для бизнеса заказчика. Нам удалось справиться с задачей и настроить бесшовные интеграции между ними. В результате в компании налажено централизованное управление данными и создан единый “источник правды” для поддержки принятия бизнес-решений. Это стало возможным во многом благодаря активному вовлечению менеджмента компании и сформированной в спецдепе культуре работы с данными», — сказала Мария Аверина, партнер по управлению департаментом бизнес-аналитики Navicon.

«Рынок ценных бумаг в России достаточно строго регулируется. И нам, и нашим клиентам приходится оформлять множество отчетов. К примеру, мы сдаем отчетность по каждому виду деятельности. Отчеты формируются в соответствующих учетных системах, и если данные в них не синхронизированы, есть риск подачи некорректных сведений. Поэтому нам крайне важно, чтобы программные комплексы компании были обеспечены качественной нормативно-справочной информацией. Navicon MDM — отечественная разработка, помогающая нам управлять НСИ на протяжении почти десяти лет. Именно поэтому мы приняли решение перейти на обновленную версию продукта», — отметил начальник управления внешних систем «Инфинитум» Виктор Ковернинский.

***

Navicon работает области BI, CRM, ERP. Компания выступает бизнес-партнером заказчика и помогает комплексно решать задачи его бизнеса. Navicon оказывает услуги по комплексной автоматизации предприятий и внедрению бизнес-решений на базе современных технологий. Компания реализовала более 1000 проектов в более чем 15 странах.