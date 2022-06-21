«Т1 консалтинг» представил платформу производства ПО «Сфера»

Российский интегратор и разработчик «Т1 консалтинг» представил платформу производства «Сфера», обеспечивающую полный цикл создания технологических продуктов. Решение позволит бизнесу из любой отрасли запускать ИТ-фабрики и проводить быструю цифровую трансформацию организации. Возможности платформы продемонстрировали в рамках Петербургского международного экономического форума.

Платформа производства ПО «Сфера» (от SFERA — Scaled Framework for Enterprise Resilience and Agility) — это исчерпывающий набор инструментов, который позволяет закрыть все потребности разработчиков, тестировщиков, сервис-менеджеров и руководителей компаний. Они включают, в том числе, инструменты для организации команд, управления работами, служебные и клиентские приложения, набор DevOps инструментов. Об этом CNews сообщили представители «Т1 консалтинга».

В комплекте с платформой идет фреймворк — методологический комплекс по организации технологического производства. С его помощью можно пошагово — от формирования команд до сопровождения выпуска готового решения в промышленную эксплуатацию — выстроить эффективный процесс создания продукта.

Особенность «Сферы» — набор 3D-дашбордов, помогающий контролировать все процессы создания технологического продукта. Верхнеуровневый мониторинг может быть детализирован до анализа действий каждой команды и каждого стрима.

«Сфера» предназначена, в первую очередь, для компаний enterprise-сегмента, но также может использоваться и небольшим по масштабу бизнесом или в opensource-сообществах, которые нуждаются в профессиональных инструментах для разработки.

«По прогнозам аналитиков, число ИТ-специалистов в России в течение ближайших десяти лет превысит 2 млн. человек. Для эффективной работы им нужен качественный инструментарий. “Т1 консалтинг”, имеющая успешный опыт выстраивания ИТ-платформ в крупнейших банках страны, воплотила экспертизу в продукт, чтобы дать возможность бизнесу использовать готовые решения, не расходуя время и ресурсы на поиск своих путем проб и ошибок. “Сфера” — не просто попытка импортозамещения, это новый стандарт ИТ-производства, основанный на опыте ИТ-трансформации лидеров рынка. По нашей оценке, пользователями “Сферы” в ближайшие 5-10 лет могут стать более 200 тыс. человек», — отметил Юрий Мацыгин, директор БЮ «Собственные продукты» «Т1 консалтинг».

«В основе нашей платформы — успешно показавшая себя методология организации производства технологических продуктов, или комплекс передовых мировых практик и собственных know how. То есть мы даем клиенту знание, как, что и в каком порядке надо делать, и инструменты для этого. Практически это цифровая трансформация “под ключ” с гарантированным результатом», — сказала Евгения Меньшикова, владелец продукта «Сфера».

«Сегодня с помощью инструментов и методологий, созданных с нашим участием, одновременно работают более 20 тыс. ИТ-специалистов. Опираясь на большой опыт собственной разработки, мы сформировали комплекс из более чем 40 инструментов — все они необходимы при производстве продукта. При этом часть модулей платформы разработали самостоятельно. Например, мы предлагаем собственную систему для обезличивания персональных данных, что позволит бизнесу работать по регуляторным правилам», — сказал Павел Гераськин, архитектор платформы производства «Сфера».

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«Т1 консалтинг» – российская ИТ-компания, разработчик и интегратор бизнес-приложений. Входит в группу «Т1». Компания – партнер крупнейших игроков различных секторов экономики по разработке цифровой стратегии и автоматизации бизнес-процессов. Среди заказчиков «Т1 консалтинг» — государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: финансовые организации, промышленные и топливно-энергетические предприятия, ритейлеры, телеком-операторы и транспортные компании.