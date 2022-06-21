Новые цифровые проекты для отрасли АПК будут представлены на Международном форуме Kazan Digital Week
Международный форум Kazan Digital Week
21-24 сентября 2022 г. Россия, Казань http://kdw-agro.com/
Организатор: АО РИВЦ
С 21 по 24 сентября 2022 г. в современном Международном выставочном центре «Казань Экспо» состоится Международный форум Kazan Digital Week. Масштабное бизнес-событие международного уровня для разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий, созданных на их основе систем, сервисов и услуг.
Форум объединит ключевых игроков рынка – предприятия, которые развивают инновационные проекты, экспертов и аналитиков мирового уровня, лидеров ведущих отраслей экономики, представителей государственной власти, инвесторов.
В этом году блок «Цифровые технологии в сфере сельского хозяйства» займет самую обширную зону экспозиции общей площадью 1000 кв. м. Более 30 тыс. сельхозтоваропроизводителей со всех регионов России и Ближнего зарубежья посетят Форум.
Внедрение цифровых технологий в сельское хозяйство набирает обороты, сейчас в отрасли активно идет поиск цифровых решений, инструментов и сервисов, которые позволят повысить эффективность и снизить потенциальные риски АПК. Форум Kazan Digital Week – уникальная возможность продемонстрировать новые технологии и стать лидером в своем направлении.
Задачи Форума:
1. Создать благоприятные условия для внедрения новых цифровых технологий в сельское хозяйство.
2. Снизить зависимость от импортного программного обеспечения и оборудования.
3. Привлечь высококвалифицированных специалистов в агробизнес.
4. Получить ценный опыт от мировых и российских экспертов.
5. Собрать на одной площадке эксклюзивные проекты, инструменты и сервисы, которые позволят повысить эффективность и снизить потенциальные риски АПК.
Будет проведена масштабная деловая программа, спикерами которой предстанут специалисты успешно внедрившие цифровые решения в ведущих российских и зарубежных компаниях, государственные деятели и компании активно использующие цифровые технологии.
Представлены следующие темы направления:
• Цифровая трансформация АПК: пути ее достижения (опыт Республики Татарстан)
• Мировые вызовы в сельском хозяйстве
• Международный обмен опытом в области цифровизации АПК
• Основные тренды цифровизации АПК
• Стратегия цифровизации 2030
• Автоматизация и цифровизация в животноводстве и растениеводстве
• Современные вызовы и решения цифровой трансформации в образовании, науке и кадрах АПК
• Индивидуальная деловая программа агробизнеса
В центре обсуждения будут такие острые и важные вопросы, как перспективы и проблемы сельского хозяйства в условиях новой экономической и социально-политической реальности, развитие цифровых технологий в АПК, роль государства в процессе цифровизации отрасли и многие другие темы.
Международный форум Kazan Digital Week – это возможность демонстрации эксклюзивных проектов, поиска инвесторов и решений для бизнеса.