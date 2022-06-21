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Цифровизация
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Новые цифровые проекты для отрасли АПК будут представлены на Международном форуме Kazan Digital Week

Международный форум Kazan Digital Week

21-24 сентября 2022 г. Россия, Казань http://kdw-agro.com/

Организатор: АО РИВЦ

С 21 по 24 сентября 2022 г. в современном Международном выставочном центре «Казань Экспо» состоится Международный форум Kazan Digital Week. Масштабное бизнес-событие международного уровня для разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий, созданных на их основе систем, сервисов и услуг.

Форум объединит ключевых игроков рынка – предприятия, которые развивают инновационные проекты, экспертов и аналитиков мирового уровня, лидеров ведущих отраслей экономики, представителей государственной власти, инвесторов.

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В этом году блок «Цифровые технологии в сфере сельского хозяйства» займет самую обширную зону экспозиции общей площадью 1000 кв. м. Более 30 тыс. сельхозтоваропроизводителей со всех регионов России и Ближнего зарубежья посетят Форум.

Внедрение цифровых технологий в сельское хозяйство набирает обороты, сейчас в отрасли активно идет поиск цифровых решений, инструментов и сервисов, которые позволят повысить эффективность и снизить потенциальные риски АПК. Форум Kazan Digital Week – уникальная возможность продемонстрировать новые технологии и стать лидером в своем направлении.

Задачи Форума:

1. Создать благоприятные условия для внедрения новых цифровых технологий в сельское хозяйство.

2. Снизить зависимость от импортного программного обеспечения и оборудования.

3. Привлечь высококвалифицированных специалистов в агробизнес.

4. Получить ценный опыт от мировых и российских экспертов.

5. Собрать на одной площадке эксклюзивные проекты, инструменты и сервисы, которые позволят повысить эффективность и снизить потенциальные риски АПК.

Будет проведена масштабная деловая программа, спикерами которой предстанут специалисты успешно внедрившие цифровые решения в ведущих российских и зарубежных компаниях, государственные деятели и компании активно использующие цифровые технологии.

Представлены следующие темы направления:

• Цифровая трансформация АПК: пути ее достижения (опыт Республики Татарстан)

• Мировые вызовы в сельском хозяйстве

• Международный обмен опытом в области цифровизации АПК

• Основные тренды цифровизации АПК

• Стратегия цифровизации 2030

Автоматизация и цифровизация в животноводстве и растениеводстве

• Современные вызовы и решения цифровой трансформации в образовании, науке и кадрах АПК

• Индивидуальная деловая программа агробизнеса

В центре обсуждения будут такие острые и важные вопросы, как перспективы и проблемы сельского хозяйства в условиях новой экономической и социально-политической реальности, развитие цифровых технологий в АПК, роль государства в процессе цифровизации отрасли и многие другие темы.

Международный форум Kazan Digital Week – это возможность демонстрации эксклюзивных проектов, поиска инвесторов и решений для бизнеса.

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