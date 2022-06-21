«Альфаcтрахование» внедрила сервис Nopaper для удаленной работы агентов

«Альфаcтрахование» подключила сервис мобильного документооборота Nopaper для оптимизации обмена документами со страховыми агентами. Теперь партнеры компании смогут еще более комфортно вести документооборот удаленно и отчитываться по агентскому договору без визита в офис, что позволит им уделять больше времени своим клиентам.

Сервис разработан компаниями Abanking и SafeTech, резидентами ИТ-кластера Фонда «Сколково». Благодаря нему компания сможет еще более оперативно подключать агентов и удаленно выдавать им мобильную электронную подпись без личных встреч. В свою очередь, страховые посредники смогут быстро подписывать документы в рамках агентского договора и обмениваться ими в электронном формате прямо со смартфона. Все документы в системе будут юридически значимы.

Сервис Nopaper интегрируется по API с внутренними системами, генерирующими документы. А встроенная мобильная подпись соответствует всем требованиями информационной безопасности к контролю целостности и авторства подписываемых документов. Теперь агентам не нужно устанавливать специальное ПО и носить с собой ноутбуки, чтобы подписать документы. Они могут вести отчетность перед страховой компанией из дома, коворкинга или любого другого места.

«Еще до пандемии “Альфаcтрахование” инвестировала в цифровизацию бизнес-процессов. Наши агенты смогли в условиях самоизоляции в полной мере оценить возможности для удаленной работы в экосистеме компании, решать ключевые вопросы с клиентами и компанией онлайн. Агенту давно необязательно везти экземпляры документов в офис. Все операции по выплате агентского вознаграждения также проводятся в онлайн-формате через личный кабинет. Благодаря сервису Nopaper теперь процесс удаленной выдачи агентам мобильной подписи и обмена документами со смартфона стал еще проще и эффективнее», – сказала Екатерина Долгова, руководитель проекта Департамента розничных продаж «Альфаcтрахование».

«Сегодня оптимизация внутрикорпоративной работы и удаленный онбординг сотрудников в информационную систему – уже необходимость. Возможность цифровизации документов и удаленная выдача ЭП прямо в смартфон дает огромное количество преимуществ и открывает новые возможности для всех компаний», – отметила Дарья Верестникова, сооснователь Nopaper, коммерческий директор SafeTech.

«В период пандемии произошел бум практически всех сегментов ЭДО: от классических, с высоким порогом неудобств в онбординге на инфраструктуре квалифицированных подписей, до «сомнительных», с точки зрения информационной безопасности, где используются смс или push-коды для подтверждения подписаний документов. Выбор “Альфаcтрахование” в пользу Nopaper – это инновационный баланс в рынке EDI-сервисов, сочетающий в себе простой пользовательский путь, с возможностью удаленного выпуска мобильной подписи и всех преимуществ полноценной мобильной криптографии, обеспечивающий контроль авторства и целостности всех документов в системе и наличие исчерпывающих артефактов доказательной базы для случаев разбора конфликтных ситуаций», – отметил Николай Адеев, сооснователь Nopaper, CEO Abanking.

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Группа «Альфаcтрахование» – частная российская страховая группа с универсальным портфелем страховых услуг. Группа объединяет АО «Альфаcтрахование», ООО «Альфаcтрахование-;изнь», ООО «Альфаcтрахование-ОМС», ООО «Медицина Альфаcтрахования» и входит в состав финансово-промышленного консорциума «Альфа-групп». Услугами «Альфаcтрахование» пользуются более 31 млн человек и свыше 113 тыс. предприятий. Региональная сеть насчитывает 270 филиалов и отделений по всей стране.