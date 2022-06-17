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«Сбер» и Республика Коми усовершенствуют региональную систему здравоохранения

Соглашение о сотрудничестве в области развития региональной информационно-аналитической медицинской системы здравоохранения заключили «Сбер» и правительство Республики Коми. Документ подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и глава республики Владимир Уйба на Петербургском международном экономическом форуме.

Соглашение направлено на совершенствование информационно-технологического обеспечения системы здравоохранения региона. Ключевыми задачами сотрудничества сторон станут: автоматизация медицинской и административной деятельности при осуществлении лечебно-диагностического процесса; введение электронной медицинской карты; персонифицированный учёт оказания медицинских услуг; обеспечение информационного взаимодействия всех участников процесса; эффективное управление потоками пациентов и лекарственным обеспечением; создание лабораторной информационной системы и центрального архива медицинских изображений; организация телемедицинских консультаций; внедрение электронных рецептов и многое другое.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка, сказал: «Целью нашего соглашения является повышение качества медицинских услуг для жителей республики. Я убеждён, что с помощью внедрения лучших цифровых решений, взаимодействия всех субъектов системы здравоохранения можно добиться кардинального повышения эффективности этой отрасли, от которой напрямую зависят жизнь и здоровье миллионов людей».

Владимир Уйба, глава Республики Коми, отметил: «Применение информационных продуктов компании для решения практических медицинских задач — это шаг в будущее. Мы уверены, что использование новых технологий в медицине позволит уделять больше внимания людям и меньше — бумажной работе. Соглашение будет способствовать развитию принципиально новых возможностей диагностики, лечения и мониторинга заболеваний по различным нозологиям за счёт использования технологий больших данных и искусственного интеллекта».

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