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Правительство Москвы и VK станут партнерами в развитии цифровых сервисов

Правительство Москвы и VK заключили сотрудничество на Петербургском международном экономическом форуме. Основные цели партнерства — формирование надежной ИТ-инфраструктуры региона, развитие простых и удобных сервисов для госслужащих и каналов коммуникации ведомств с жителями города. Меморандум о сотрудничестве подписали Сергей Собянин, мэр Москвы, и Владимир Кириенко, генеральный директор VK.

Ключевым направлениям партнерства станет разработка и внедрение программного обеспечения для бесперебойной и быстрой работы цифровых продуктов. Например, команды планируют использовать облачные технологии VK Cloud Solutions, чтобы надежно хранить и обрабатывать массивы данных и предоставлять быстрый доступ к ним во всех городских сервисах.

Кроме того, технологии VK помогут сформировать единое коммуникационное пространство для госслужащих, которое включает все необходимые инструменты для быстрого обмена информацией и совместного решения задач. Эффективные инструменты соцсетей, в свою очередь, позволят выстроить прозрачный диалог ведомств с жителями региона и повысить скорость обработки их вопросов.

Еще одним важным направлением станет развитие и использование технологий искусственного интеллекта. Они помогут не только улучшать опыт пользователей цифровых городских сервисов, но и позволят более эффективно принимать решение о развитии проектов на базе накопленных данных и предиктивной аналитики.

«Москву по праву называют одним из самых "умных" мегаполисов планеты. Без использования технологий сегодня невозможно представить себе ни управление городом, ни повседневную жизнь горожан. Сотрудничество с компанией VK поможет сделать московские цифровые сервисы еще удобнее и безопаснее», – отметил Сергей Собянин.

«Москва по праву считается одним из самых комфортных для жизни городов не только в стране, но и в мире. Во многом это связано с высоким уровнем цифровой зрелости региона и удобными сервисами, которыми каждый из нас пользуется ежедневно. VK уже более 20 лет разрабатывает и развивает онлайн-проекты для миллионов пользователей, а также надежные цифровые решения для организаций любого масштаба. Уверен, что наша экспертиза в передовых технологиях поможет обеспечить надежную ИТ-инфраструктуру для городских сервисов и создать еще больше инструментов для эффективной работы ведомств и открытого диалога с жителями города», — сказал Владимир Кириенко.

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