Ujin и Aiken выводят на рынок новую систему управления микроклиматом в квартирах

Разработчик цифровой платформы Ujin для «умных» многоквартирных домов компания «Юникорн» и российский производитель климатических систем Aiken сообщили о создании нового решения для управления микроклиматом в квартирах.

Совместный продукт Ujin и Aiken, разработанный на базе российского программного обеспечения и оборудования, направлен на создание здоровой комфортной среды в многоквартирных домах, бизнес-центрах, индивидуальных жилых домах или коттеджах. Это стало возможным за счет объединения всего оборудования, «отвечающего» за микроклимат жилища, под единое управление на платформе Ujin.

Отопительные приборы (теплые полы, радиаторы), кондиционирование и вентиляция, системы очистки воздуха и регулирования влажности, шторы на окнах – все это интегрируется в единую систему климатического контроля, которой можно управлять удаленно – через мобильное приложение и голосовых ассистентов «Алису» или «Марусю».

Так, пользователь сможет заранее настроить необходимые параметры микроклимата: температуру, влажность, чистоту воздуха и т.д., а система будет автоматически включать нужную климатическую технику для поддержания заданных параметров.

Новая система управления климатом интегрируется в инженерные системы здания уже на этапе проектирования, и в дальнейшем может быть подключена в каждой отдельной квартире по желанию жильцов в нужном объеме сервисов.