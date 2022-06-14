«Инфтех» и «Спецтек» будут совместно внедрять решения в сфере предиктивной аналитики

«Инфтех» и НПП «Спецтек» пришли к соглашению о совместном продвижении и внедрении решений предиктивной аналитики для управления надёжностью оборудования.

Соглашение о сотрудничестве, подписанное «Инфтех» и НПП «Спецтек», основным содержанием имеет объединение усилий и компетенций сторон, а также интеграцию их флагманских продуктов – программного комплекса iPredicta на базе цифровой платформы «Датаплат» и EAM-системы Trim.

К настоящему времени работы по интеграции выполнены, в результате чего средства предиктивной аналитики «Датаплат» дополнили функциональность системы управления активами Trim. Это позволит партнерам в дальнейшем предлагать комплексное решение, обеспечивающее поддержку технического обслуживания по состоянию (Condition-Based Maintenance, CBM) и технического обслуживания, основанного на прогнозировании (Predictive Maintenance, PdM).

Платформа «Датаплат» будет обеспечивать сбор и обработку больших данных (big data) от систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) и систем технической диагностики, производить параллельную обработку множества разнородных параметров и их автоматическую проверку по критериям состояния. Результаты диагностики в виде гипотез о состоянии и выявленных проблемах будут передаваться в Trim для принятия решений о корректирующем техническом обслуживании (CBM).

По мере накопления исторических данных будут задействованы алгоритмы программного комплекса iPredicta платформы «Датаплат», основанные на нейросети с машинным обучением (Machine learning), позволяющие прогнозировать момент наступления отказа. При этом обучение будет производиться как на данных о нормальном функционировании оборудования, так и на данных о развитии отказов, что позволит нивелировать дефицит статистических данных по отказам. Рассчитанные значения остаточного ресурса оборудования будут передаваться в Trim, и тем самым будет обеспечена поддержка предупредительных работ, исходя из прогнозируемого состояния оборудования (PdM).

Система Trim обеспечит всестороннюю поддержку исполнения и анализа эффективности принятых решений, в том числе ресурсное и календарное планирование работ по техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР), обеспечение работ материально-техническими ресурсами, планирование загрузки ремонтного персонала, формирование и выдачу заданий на работы, оформление нарядов и допусков, фиксацию фактов в «полевых условиях», формирование отчетности по выполнению работ и использованию ресурсов, анализ показателей состояния по итогам работ.

«Переход от профилактических работ к обслуживанию, основанному на прогнозировании, уже становится мейнстримом в передовых западных компаниях. Это связано с выгодами, которые, по оценкам аналитиков, заключаются в снижении затрат на ТОиР на 8-12% по сравнению с программой профилактического обслуживания, сокращении времени простоя оборудования на 35%-45%, увеличении выпуска продукции на 20%-25%. В этой связи мы видим высокий потенциал того решения, которое мы подготовили совместно с компанией «Инфтех», – отметил Алексей Сукманов, руководитель проектов НПП «Спецтек».

«Немаловажным является тот факт, что наше сотрудничество позволит промышленным предприятиям России использовать отечественные программные решения с функцией прогнозирования надёжности для реализации стратегии импортозамещения зарубежного программного обеспечения. В этой связи мы так же с оптимизмом оцениваем перспективы сотрудничества с компанией НПП «Спецтек», – отметил Сергей Жиляков, заместитель генерального директора компании «Инфтех».