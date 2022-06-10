Билеты, абонементы и Fast Track: установка 70 валидаторов на Ярославском направлении открывает новые возможности для пассажиров ЦППК

«Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК) установила 70 валидаторов еще на 19 станциях Ярославского направления

Теперь у пассажиров появилась возможность приобретать билеты от/до этих станций в официальном мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК» и абонементы на количество поездок. Благодаря новым аппаратам льготники с социальными картами Московской области (СКМО) смогут использовать функцию бесконтактного оформления льготных билетов Fast Track. Об этом CNews сообщили представители ЦППК.

«Наличие валидаторов позволяет пассажирам экономить на поездках, приобретая абонементы. С новыми аппаратами появляется возможность отметить начало пути на станциях, где нет турникетов, — сказал исполнительный директор ЦППК Иван Конев. — Покупка разовых билетов еще на 19 станциях Ярославского направления станет быстрее и проще благодаря нашему мобильному приложению. Совсем недавно мы добавили в него функцию оформления бесплатных билетов для федеральных льготников — они также могут активировать цифровые проездные документы на новых валидаторах».

Новые валидаторы появились на станциях 43 км, Ашукинская, Бахчиванжи, Валентиновка, Гагаринская, Детская, Загорянская, Зеленоградская, Зеленый бор, Клязьма, Осеевская, Правда, Сергиев Посад, Соколовская, Софрино, Фрязино-Товарная, Хотьково, Циолковская, Челюскинская. Ранее валидаторы уже были подключены на станциях Болшево и Фабрика 1 Мая.

Всего на полигоне компании в настоящее время установлено 714 валидаторов. Наибольшее количество таких устройств (по 146) размещено на Курском и Савеловском направлениях. На втором месте — Белорусское (122). Решение об их размещении принимается на основании изучения пассажиропотока.

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АО «Центральная ППК» осуществляет 91,4% всех перевозок на Московском железнодорожном узле, 63,7% — в России. В 2020 г. электропоезда компании перевезли почти 448 млн человек. Точность исполнения графика движения — 98%. На данный момент в компании работают более 9000 сотрудников.

ЦППК — перевозчик первых двух линий Московских центральных диаметров (МЦД): «Белорусско-Савеловский» и «Курско-Рижский».