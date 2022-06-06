ГК 1520 цифровизировала станцию Ворсино в Калужской области

Специалисты дивизиона ЖАТ группы компаний 1520 внедрили на станции Ворсино Московской железной дороги цифровую систему управления движением поездов отечественной разработки и производства.

Станция Ворсино – часть одноименного мультимодального терминально-логистического центра, крупнейшего в центральной части России транзитного хаба между Европой и Азией.

Система микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ, установленная на станции Ворсино, позволяет управлять стрелками и светофорами, а также умеет автоматически выстраивать маршруты поездов по установленным параметрам. Внедрение такой современной автоматики увеличивает пропускную способность линий, снижает эксплуатационные расходы, сокращает интервалы и повышает безопасность движения. Встроенная киберзащита от атак из внешних сетей предотвращает несанкционированный доступ к объектам железнодорожной инфраструктуры.

К настоящему времени систему МПЦ-ЭЛ, разработанную специалистами дивизиона ЖАТ ГК 1520, успешно эксплуатируют более чем на 50 станциях железнодорожной сети России.