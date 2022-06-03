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«Топлог» интегрировала систему управления двором Toplog YMS в «Союзснаб»

Специалисты «Топлог» завершили проект по внедрению системы управления двором Toplog YMS на производственном холдинге «Союзснаб» в Московской области.

Функциональность ИТ-решения по автоматизации логистики, оптимизированная под заказчика, использование таймслотов электронной очереди, автоматизация всех бизнес-процессов двора позволяют планировать и равномерно распределять нагрузку на все одиннадцать складов и другие контрольные точки и исключить авральный режим работы.

Благодаря Toplog YMS маршруты движения на внутренней территории двора формируются с высокой точностью, исключая застои транспортных средств. Оформление пропусков на КПП выполняется в три раза быстрее за счёт автоматизации формирования и выдачи документов через YMS.

Дальнейшую кастомизацию и управление Toplog YMS руководство холдинга «Союзснаб» планирует реализовать силами своих ИТ-специалистов, не прибегая к техподдержке компании «Топлог». Это возможно как благодаря гибким настройкам YMS-системы, так и открытому программному коду.

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