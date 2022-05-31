CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интеграция Инфраструктура Облака
|

АвтоВАЗ модернизирует ИТ-инфраструктуру с помощью облачных технологий VK

АвтоВАЗ модернизирует ИТ-инфраструктуру на базе технологий VK Cloud Solutions. Новая ИТ-архитектура поможет АвтоВАЗу обрабатывать и анализировать большие массивы данных во всех ключевых бизнес-процессах. В перспективе это позволит сократить сроки вывода новых автомобилей на рынок и расширить спектр клиентских сервисов.

Совместное использование частного и публичного облака VK Cloud Solutions — один из этапов модернизации ИТ-инфраструктуры АвтоВАЗа. Автопроизводитель перенесет в защищенное публичное облако основной массив данных, а в частном облаке сосредоточится большинство критически важных для управления производством систем. Такой подход позволит обеспечить комплексную стратегию по работе с данными компании и повысить эффективность и безопасность бизнес-процессов.

В публичном облаке также создается единое облачное хранилищеData Lake (озеро данных). Благодаря ему специалистам АвтоВАЗа больше не придется собирать статистику из разрозненных ИТ-систем: объемы хранилища не ограничены. Доступ к аналитике получат все подразделения компании. Они смогут собирать и обрабатывать данные на любых этапах работы и оперативно оптимизировать процессы: например, контролировать цепочки поставок, повышать качество производства или прогнозировать сроки технического обслуживания автомобиля. В результате клиенты получат более качественный продукт и своевременный сервис.

Для дирекции по информационным системам компании переезд в облако облегчит поддержку систем и масштабирование вычислительных мощностей. Во-первых, в облаке базы данных, которые использует АвтоВАЗ, доступны по сервисной модели — развернуть дополнительные ресурсы можно в «один клик». При этом разработчикам и администраторам не нужно вручную настраивать и обслуживать инфраструктуру платформенных решений — эти задачи остаются на стороне команды VK Cloud Solutions. Во-вторых, при необходимости, увеличить количество ресурсов можно будет почти мгновенно. Это позволит отказаться от закупки, установки и настройки дополнительного оборудования.

«В условиях, когда от скорости принятия решений на основе данных зависит конкурентоспособность компаний, нам нужен прямой и удобный доступ к информации в режиме реального времени. Облачные технологии и выстроенные на их основе хранилища данных предоставляют такую возможность. Тренд на цифровизацию постоянно растет, поэтому мы уже сейчас кардинально меняем подход к работе с массивами информации в компании. Мы уделяем особое внимание вопросам информационной безопасности, и для нас важно, что частное облако VK Cloud Solutions соответствует всем стандартам и требованиям, имеет высокую степень защиты», — сказал Максим Мотин, и.о. директора по информационным системам АвтоВАЗа.

«В таких компаниях, как АвтоВАЗ, слишком много критически важных данных и процессов, которые нельзя прерывать, поэтому нужно очень тщательно подходить к эволюции ИТ-ландшафта по всему предприятию. Решение от VK Cloud Solutions позволяет выстроить четкую, безопасную, последовательную структуру изменений», — отметил руководитель службы архитектуры ИС/ИТ-решений АвтоВАЗ Алексей Горбунов.

«Сочетание частного и публичного облака оптимально подходит для целей производственных компаний, обеспечивает высокий уровень безопасности и надежности работы ИТ-инфраструктуры. Оно позволяет выстроить максимально гибкую инфраструктуру, где локальные системы адаптированы к облачному окружению и используются для хранения критичной для бизнеса информации, а публичное облако предоставляет доступ к самым современным инструментам», — сказал Леонид Аникин, директор по развитию «VK Цифровые технологии».

Сейчас в Data Lake поступают сведения из более четырех десятков информационных систем АвтоВАЗ. В следующие два года их число превысит 300.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Дочка» «Ростелекома» отлучила от госзаказа поставщика российского ПО, страстного адепта импортозамещения

После многочисленных жалоб на ограничение конкуренции «дочка» «Газпрома» отменила закупку российского офисного ПО

Производство «Эльбрусов» переедет в Россию

Ставший дефицитным банковский «пластик» в Россию привезут из Китая. «Микрон» не справляется

HPE отказала «Росатому» в техподдержке «железа». Все издержки на себя должен принять российский интегратор

«Газпром» изобрел способ закупать «железо», не публикуя тендерные документы

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

6 советов для организации цифровой жизни: как навести порядок в ПК и смартфоне

Умные часы с хорошей батареей до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Опасно ли излучение от смартфонов и бытовой техники

Показать еще

Наука

Объектив с металинзами — теле- и макрорешение «все в одном»

Ликбез RnD.CNews: что нужно знать о солнечных затмениях

Российская концепция для исследования Марса — рой двухколесных роботов
Показать еще