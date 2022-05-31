АвтоВАЗ модернизирует ИТ-инфраструктуру с помощью облачных технологий VK

АвтоВАЗ модернизирует ИТ-инфраструктуру на базе технологий VK Cloud Solutions. Новая ИТ-архитектура поможет АвтоВАЗу обрабатывать и анализировать большие массивы данных во всех ключевых бизнес-процессах. В перспективе это позволит сократить сроки вывода новых автомобилей на рынок и расширить спектр клиентских сервисов.

Совместное использование частного и публичного облака VK Cloud Solutions — один из этапов модернизации ИТ-инфраструктуры АвтоВАЗа. Автопроизводитель перенесет в защищенное публичное облако основной массив данных, а в частном облаке сосредоточится большинство критически важных для управления производством систем. Такой подход позволит обеспечить комплексную стратегию по работе с данными компании и повысить эффективность и безопасность бизнес-процессов.

В публичном облаке также создается единое облачное хранилище — Data Lake (озеро данных). Благодаря ему специалистам АвтоВАЗа больше не придется собирать статистику из разрозненных ИТ-систем: объемы хранилища не ограничены. Доступ к аналитике получат все подразделения компании. Они смогут собирать и обрабатывать данные на любых этапах работы и оперативно оптимизировать процессы: например, контролировать цепочки поставок, повышать качество производства или прогнозировать сроки технического обслуживания автомобиля. В результате клиенты получат более качественный продукт и своевременный сервис.

Для дирекции по информационным системам компании переезд в облако облегчит поддержку систем и масштабирование вычислительных мощностей. Во-первых, в облаке базы данных, которые использует АвтоВАЗ, доступны по сервисной модели — развернуть дополнительные ресурсы можно в «один клик». При этом разработчикам и администраторам не нужно вручную настраивать и обслуживать инфраструктуру платформенных решений — эти задачи остаются на стороне команды VK Cloud Solutions. Во-вторых, при необходимости, увеличить количество ресурсов можно будет почти мгновенно. Это позволит отказаться от закупки, установки и настройки дополнительного оборудования.

«В условиях, когда от скорости принятия решений на основе данных зависит конкурентоспособность компаний, нам нужен прямой и удобный доступ к информации в режиме реального времени. Облачные технологии и выстроенные на их основе хранилища данных предоставляют такую возможность. Тренд на цифровизацию постоянно растет, поэтому мы уже сейчас кардинально меняем подход к работе с массивами информации в компании. Мы уделяем особое внимание вопросам информационной безопасности, и для нас важно, что частное облако VK Cloud Solutions соответствует всем стандартам и требованиям, имеет высокую степень защиты», — сказал Максим Мотин, и.о. директора по информационным системам АвтоВАЗа.

«В таких компаниях, как АвтоВАЗ, слишком много критически важных данных и процессов, которые нельзя прерывать, поэтому нужно очень тщательно подходить к эволюции ИТ-ландшафта по всему предприятию. Решение от VK Cloud Solutions позволяет выстроить четкую, безопасную, последовательную структуру изменений», — отметил руководитель службы архитектуры ИС/ИТ-решений АвтоВАЗ Алексей Горбунов.

«Сочетание частного и публичного облака оптимально подходит для целей производственных компаний, обеспечивает высокий уровень безопасности и надежности работы ИТ-инфраструктуры. Оно позволяет выстроить максимально гибкую инфраструктуру, где локальные системы адаптированы к облачному окружению и используются для хранения критичной для бизнеса информации, а публичное облако предоставляет доступ к самым современным инструментам», — сказал Леонид Аникин, директор по развитию «VK Цифровые технологии».

Сейчас в Data Lake поступают сведения из более четырех десятков информационных систем АвтоВАЗ. В следующие два года их число превысит 300.