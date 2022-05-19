«Сбер» создал нейросетевые сервисы, позволяющие сократить или переписать любой текст на русском языке без потери смысла

Команда SberDevices создала сервисы для рерайтинга и сокращения текстов любой длины и формата на русском языке, работающие на основе нейросетевых генеративных моделей из подборки ruGPT-3 & family. Инструменты могут быть использованы для любых целей, предполагающих переработку текста, — в копирайтинге, новостных изданиях, для создания рекламных материалов. Об этом CNews сообщили представители «Сбера».

Демо бета-версии сервисов с бесплатным доступом опубликованы на маркетплейсе AI Services, который размещён в SberCloud ML Space — платформе для ML-разработки полного цикла.

Модель «Рерайтер» способна переписать любой текст другими словами с сохранением смысла вне зависимости от длины и формата — от новостей и художественной литературы до постов в социальных сетях.

Модель «Суммаризатор» позволяет создать перефразированное сжатое изложение исходного текста, сохраняющее его главные тезисы. Эта модель может быть полезна для экономии времени читателя, а также выделения главных мыслей объёмных документов, научной или бизнес-литературы. В частности, использовать сервис можно для подготовки обзоров научных работ на заданную тему, создания новостных дайджестов, выделения наиболее важных событий в лентах информагентств для аналитики.

Нейросети были обучены на базе генеративной модели ruT5 на большом количестве материалов разной длины, стилистики и жанров. Их можно использовать в качестве вспомогательного инструмента для журналистов, редакторов новостей, для адаптации любого типового текстового контента, который нужно сократить или изложить словами, сохранив значение.

Для использования бесплатных демо сервисов необходимо перейти в каталог AI Services на cайте SberCloud и выбрать «Рерайтер» или «Суммаризатор». Подключение к демо сервисов доступно в привычном интерфейсе Swagger.

Вы также можете получить тестовый доступ к платформе ML Space для запуска промышленных версий сервисов и всей подборки ruGPT-3 & family, включая эксклюзивные ruDALL-E, ruGPT-3 и ruCLIP, на высокопроизводительной инфраструктуре SberCloud.

«В развитии искусственного интеллекта работа с естественным языком — одно из важнейших направлений, поскольку именно язык остаётся главным средством передачи информации, который используется во всех сферах жизни и бизнеса. Мы в SberDevices активно работаем над развитием NLP-технологий и стремимся создавать нейросети, которые смогут взять на себя рутинную работу и помогут пользователям экономить время и ресурсы. Сервисы поддерживают разные форматы и могут быть использованы для информационных проектов и рекламных целей, что позволит им стать удобным подспорьем для редакторов и копирайтеров. Также модель ʺСуммаризаторʺ можно использовать в обучении для ускорения работы с объёмными текстами», – сказал Денис Филиппов, CEO SberDevices, вице-президент по цифровым поверхностям «Салют» Сбербанка.