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«Нетрика медицина» тестирует решение для работы медицинских колл-центров

«Нетрика медицина» запускает в Мурманской области пилотный проект по внедрению нового продукта «Автоматизированное рабочее место центра телефонного обслуживания». Решение предназначено для колл-центров и надзорных органов, контролирующих процесс оказания услуг в здравоохранении. АРМ ЦТО позволит организовать их работу на интеграционной платформе «N3.Здравоохранение» и повысить качество медпомощи за счет новых каналов связи с пациентами.

Проблема недоступности электронных ресурсов здравоохранения для некоторых категорий населения долгое время решалась силами медицинских организаций. В период пандемии этот вопрос встал наиболее остро и во всех регионах страны стали активно внедряться колл-центры, которые начали оказывать часть услуг здравоохранения по телефонному номеру 122. Предполагается, что он станет единым для всех регионов и поможет снять нагрузку с клиник – позвонив на номер, пациент будет получать все необходимые консультации и услуги. Новый продукт компании «Нетрика медицина» – «Автоматизированное рабочее место центра телефонного обслуживания» – разработан именно для быстрого запуска единых колл-центров по номеру 122.

Используя АРМ, интегрированный в «N3.Здравоохранение», операторы смогут записывать пациентов на прием, принимать заявки на вызов врача на дом, записывать на вакцинацию и диспансеризацию, сообщать о готовности исследований, предоставлять различную справочную информацию. Руководителям будет проще организовать рабочие процессы связанных или разрозненных колл-центров. А надзорные органы смогут повысить уровень контроля и мониторинга оказания услуг, деятельности операторов или справочной службы в целом.

Продукт в формате веб-приложения разворачивается на серверах заказчика и может работать в связке со средствами телефонии. В интерфейсе предусмотрена гибкая ролевая модель для каждой категории специалистов колл-центра и контролирующих организаций. Доступ к АРМ ЦТО ведется по закрытому каналу связи.

Решение разработано на основе Open Source технологий и работает на любых операционных системах, в том числе и отечественного производства.

Пилотный проект запускается в Мурманской области, сейчас идет этап внедрения продукта. Планируется, что развертывание АРМ будет проводиться в кратчайшие сроки. Ранее подобное решение «Нетрика медицина» реализовала для колл-центров Санкт-Петербурга.

«Правительство сегодня делает ставку на то, что в ближайшие год-два все услуги будут переведены в электронный вид. Поэтому наше решение для колл-центров позволит более широкому кругу людей всех возрастных категорий пользоваться набором медицинских услуг без посещения клиники. Пациенты смогут оперативно получать информацию об оказании медицинской помощи. А регионам будет проще соблюдать федеральные нормативные требования и рекомендации к организации единой службы по номеру 122», – сказал Андрей Гуль, руководитель продуктового направления компании «Нетрика медицина».

АРМ ЦТО может одинаково успешно применяться как в государственной, так и в коммерческой сфере оказания услуг здравоохранения.

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