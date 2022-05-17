Облачные серверы для бизнеса от MerliOnCloud

MerliOnCloud предоставляет услугу аренды облачных серверов – VPS (virtual private server). Это одна из разновидностей услуг хостинга, при которой провайдер предоставляет клиенту полный доступ к серверу с выбором операционной системы. Но в отличие от выделенного физического сервера, услуга не подразумевает установку оборудования под клиента – виртуальный сервер разворачивается на заранее установленном высокопроизводительном оборудовании, при этом все процессы, происходящие внутри виртуального сервера, полностью независимы от других серверов, работающих на той же физической машине. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Данное решение подходит для размещения сайтов, разработки и тестирования, для проектов с большой нагрузкой, игровых сервисов, разработки приложений. Клиент может самостоятельно выбирать конфигурацию в зависимости от потребностей.

В настоящее время MerliOnCloud предлагает шесть фиксированных тарифов: Минимальный, Базовый, Стандартный, Оптимальный, Расширенный, Максимальный. Пакеты отличаются конфигурацией: оперативной памятью (от 0,5 ГБ до 16 ГБ), процессором (от 1 CPU до 16 CPU), дисковым пространством SSD (от 15 ГБ до 320 ГБ).

Для удобства пользователей есть возможность собрать виртуальную машину собственной конфигурации, выбрав нужный объем оперативной памяти, процессора и дискового пространства.

Преимущества использования VPS от MerliOnCloud: мощные физические серверы расположены в дата-центрах с уровнем надежности TIER III; высокая степень защиты от хакерских атак; способность выдержать большие нагрузки; высокий аптайм – показатель времени непрерывной работы.

Во всех тарифах включена бесплатная панель управления ISPmanager – одна из самых популярных в России и СНГ. Панель позволяет управлять программным обеспечением, установленным на сервер (веб-сервер, сервер баз данных, почтовый сервер), и другими сопутствующими программами через веб-интерфейс.

Основные возможности панели ISPmanager: управление учетными записями пользователей и выставление ограничений для них; управление сайтами; управление файлами сайта и сервера через веб-интерфейс; создание и администрирование баз данных; система резервного копирования; управление файрволом; управление почтовыми ящиками; статистика по потребляемым ресурсам.

Облачная инфраструктура от MerliOnCloud в текущих рыночных реалиях с риском дефицита hard-оборудования поможет решить проблемы с созданием или апгрейдом ИТ-инфраструктуры любых компаний, особенно крупного масштаба.

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MerliOnCloud – провайдер облачных сервисов и услуг. Входит в группу компаний Merlion. MerliOnCloud имеет широкий штат технических специалистов разных направлений. Компания предоставляет услуги аренды виртуальных и выделенных серверов, а также физического оборудования с установкой как на территории заказчика, так и на территории дата-центров с уровнем надежности TIER III, которые располагаются в Москве.