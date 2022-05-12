Облачный сервис управленческого учета «Финансист» привлек 120 млн рублей от основателей российских ИТ-компаний

Российский облачный сервис управленческого учета «Финансист» (резидент «Сколково») привлек инвестиции в размере 120 млн руб. В проект вложились основатель компании «Первый бит» Антон Долгов, директор акселератора First Bit Lab Роман Калинкин, генеральный директор ГК «Корус консалтинг» Александр Семенов, а также генеральный директор БФТ Александр Моносов. Привлеченные средства «Финансист» направит на масштабирование продаж, маркетинг и развитие продукта: разработку мобильного приложения и доработки функциональности для крупного бизнеса.

«Финансист» — облачный сервис для собственников компаний и финансистов малого и среднего бизнеса. Это совместимый с «1С» продукт, который интегрируется с 50+ конфигурациями учетных систем и сам сводит управленческую отчетность. За 2021 г. количество пользователей сервиса увеличилось 4 раза. Сейчас у компании 7 стран присутствия, включая Кипр и Великобританию.

По данным Linxdatacenter, спрос на облачные решения в 2022 г. вырастет на 30%. Переход бизнеса к облачным решениям был определяющим трендом в 2021 г. и продолжит свой рост. Если говорить про рынок финансового менеджмента и автоматизации управленческого учета, стоит отметить, что сейчас побеждают не те компании, кто умеет генерировать много выручки, а те, кто эффективно управляют себестоимостью и бизнес-процессами. Это отмечают и сами инвесторы.

«Я высоко оцениваю компетенции команды сервиса «Финансист». Они сфокусированы на развитии своего продукта и его удобстве для пользователя, хорошо понимают рынок, не ограничиваясь Россией — это помогает им успешно наращивать аудиторию и системно повышать уровень сервиса. Для меня и ГК «Корус консалтинг» решения для автоматизации и оптимизации работы с корпоративными финансами — сфера высокого интереса. Обмен экспертизой поможет нашим компаниями эффективно развивать не только продукт, но и весь ИТ-рынок», — отметил Александр Семенов, генеральный директор ГК «Корус консалтинг».

«По нашей оценке, сервис «Финансист» имеет большие перспективы, в том числе на глобальных рынках. Совместно с нашей продуктовой студией команда за 2 месяца провела нужное количество локальных пользовательских интервью в ОАЭ и подтвердила ценность лидами из рекламных каналов. Параллельно локализовали продукт и провели совместное мероприятие с нашими представительствами в Дубае и Абу-Даби. Спрос на рынке ОАЭ будет также стимулироваться вводимым налогом на прибыль», — сказал Роман Калинкин, директор акселератора First Bit Lab.

«Инвестиции от топ-менеджеров компаний «Первый бит», «Корус консалтинг» и «БФТ» помогут закрепить нам лидерские позиции на рынке РФ и СНГ. Сейчас мы усиливаем продукт и развиваем экосистему. Недавно приобрели образовательную платформу Fin-Skill, выпустили FinReport — бесплатный продукт для поддержки предпринимателей. Работаем над тем, чтобы повысить эффективность бизнеса и уровень финансовой грамотности среди предпринимателей», — отметил Станислав Кутузов, основатель и генеральный директор сервиса «Финансист»

«Финансист» основан в 2016 г. Станиславом Кутузовым, Александром Тешебаевым и Никитой Сухачевым. В 2020 г. компания подняла раунд ангельских инвестиций от вице-президента банка «Санкт-Петербург» Михаила Гаврилова, создателя Dendy и члена совета директоров Сinemood Виктора Савюка, партнера одной из аудиторских компаний «большой четверки» в России Михаила Баженова, а также бизнес-ангелов Павла Орлова и Александра Соколова.