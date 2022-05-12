«Диасофт» и «Контур» разработали решение для комплексной проверки клиентов

Компания «Диасофт» в партнерстве с «Контуром», экосистемой продуктов для бизнеса, разработала решение, которое позволяет осуществлять проверку клиентов по международным санкционным спискам и контроль рисков по 115-ФЗ для проведения банковских операций. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Помимо обязательной проверки клиентов в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», банки должны осуществлять проверку клиентов по санкционным спискам. В это требование входит и проверка по «правилу 50%»: организация, которая на 50 и более процентов принадлежит компаниям или физическим лицам, находящимся под санкциями, тоже подпадает под эти санкции. Дополнительная сложность заключается в том, что такие компании не указаны в санкционных списках, и для их проверки приходится искать дополнительные сведения.

Получая данные из «Контур.призма», программный продукт «Проверка по перечням подозрительных стран, лиц и организаций», разработанный специалистами компании «Диасофт», проводит комплексную оценку клиентских операций в ИТ-системе банка. Продукт «Проверка по перечням подозрительных стран, лиц и организаций» входит в состав платформы развития Digital Q.Risk&Compliance.

Совместное решение «Диасофт» и «Контура» обеспечивает комплексную оценку клиентов и контроль операций по антиотмывочному закону, проверку юридических и физических лиц по санкционным спискам 30 стран и международных организаций, а также массовый мониторинг «черных» списков, который позволяет выявить риски при открытии счетов и контролировать изменения в течение всего периода обслуживания клиентов. Гибко настраиваемая модель проверки позволяет комплексно оценить уровень риска клиента. Можно настроить более 70 критериев для проверки в зависимости от внутренних правил организации.

Решение поможет проверить клиентов не только по известным санкционным спискам, но и по «правилу 50%»: количество компаний, подпадающих под это правило, значительно больше, чем организаций в первичных списках.

Андрей Симаков, руководитель продукта «Риски и комплаенс» компании «Диасофт»: «Совместное решение с “Контуром” создано в микросервисной архитектуре на современном технологическом стеке, что позволяет легко интегрировать его в любой ИТ-ландшафт. Комплексная проверка клиентов в соответствии с законодательством о ПОД/ФТ и по международным санкционным спискам позволят мгновенно, в режиме 24/7, получать полные и достоверные сведения, необходимые для оперативного принятия решений».

Решение избавит финансовые организации от затрат на разработку собственных решений и получение труднодоступных данных. Автоматизация процессов проверки клиентов непосредственно в ИТ-системе позволит сократить объемы ручного труда и количество ошибок, возникающих в результате человеческого фактора, ускорит время обработки больших массивов данных и анализ комплаенс-рисков.

Светлана Кирланова, руководитель «Контур.призмы»: «Использование разнородных источников затрудняет поиск данных о клиентах и оценку риска их обслуживания. Приходится тратить время на перепроверку информации и заведение данных вручную. Решить проблему комплексно позволяет разработка «Диасофта» и “Контура”. Решение помогает быстро обрабатывать огромные потоки данных, тем самым высвобождая время специалистов для решения других задач. Автоматизация позволяет не только повысить качество работы, но и снизить финансовые и репутационные риски для бизнеса из-за ошибок и неактуальных данных».