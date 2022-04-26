Российский производитель медоборудования запустил в облаке МТС дистанционное обследование пациентов

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о переходе в облачные сервисы #CloudMTS компании «Нейрософт». Производитель медицинского оборудования через облако МТС запустил дистанционное снятие электроэнцефалограмм в разных клиниках России и систему удаленных кардиотренировок, которые позволят вовремя диагностировать опасные состояния и проводить качественную реабилитацию пациентов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технология ивановской компании «Нейрософт» – единственная в мире подобная методика дистанционной диагностики и реабилитации, применимая для России с ее большой территорией. Возможности для этого дает МТС – с помощью облачного провайдера #CloudMTS любая клиника страны может стать точкой входа для дифференцирования сложных нейрофизиологических состояний, когда необходима консультация врачей из специализированных медицинских центров.

Прежде для своевременной диагностики патологических изменений в сосудах, дифференцирования ранних признаков эпилепсии, опухолей, последствий инсульта пациенту и врачу необходимо было находиться в одной клинике.

«Сервисы «#CloudМТS абсолютно надежны, облако располагает собственными дата-центрами, соединенными магистральными каналами связи, и дублирует всю инфраструктуру по всей стране – от кластеров хранения данных до источников питания. Работа в режиме реального времени достигается путем быстрого переноса данных в российские ЦОДы. Важно, что облачное пространство полностью защищено от внешних вмешательств. В медицине это одно из определяющих требований из-за необходимости наблюдать за состоянием пациентов в динамике, а также соблюдать закон о персональных данных. Мы предоставляем аттестованные защищенные сегменты CloudMTS наивысшего уровня безопасности», – сказала директор филиала МТС в городе Иваново Олеся Алексеева.

«“Нейрософт” разработал программное обеспечение, которое позволяет дистанционно передавать информацию от электроэнцефалографа в облако #CloudMTS, минуя процессы длительной загрузки и последующего скачивания. Данные от электроэнцефалографов по каналам связи стекаются в облако МТС, где они доступны в любое время и из любого места, что позволяет оперативно работать с ними квалифицированным профессорам и доцентам. Клиники могут проводить дистанционное исследование, даже не имея в штате нейрофизиолога – снимать данные может средний медицинский персонал. Сегодня удаленная диагностика уже доступна в частных клиниках и больницах регионального уровня в Москве, Ижевске, Петропавловске-Камчатском и Владивостоке. После апробации технология может быть распространена на другие регионы», – отметил продакт-менеджер направления ИТ и облачных решений «Нейрософт» Алексей Иванов.

Вторая методика «Нейрософта» — телемедицинская система для дистанционного мониторинга кардиотренировок «Аккордикс» для пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, перенесших инсульт, операции или коронавирус. Используя облако #CloudMTS, врач может в любой точке России проводить лечебную физкультуру в реабилитационном периоде.

«Эта система была разработана совместно с медицинской академией Иваново в связи с выросшей в пандемию потребностью в ЛФК. Пациенты после лечения уезжают домой с рекомендациями проводить занятия, чтобы закрепить лечебный эффект. Но не все это делают. Наша методика позволяет врачу в режиме онлайн проводить эти занятия с контролируемой физической нагрузкой. Пациенту в клинике выдается кардиограф, который может передавать по Bluetooth частоту сердечных сокращений, дыхания и двигательной активности в приложение мобильного телефона, а оттуда через облако – врачу ЛФК в режиме онлайн. Плюс в том, что врач может корректировать занятия, при этом наблюдая пациента, к примеру, с Камчатки, сидя в кардиоцентре Москвы, где он проходил лечение. За год клинической работы система доказала свою эффективность – пациенты практически не возвращаются на долечивание», – сказал руководитель кардиологического направления компании «Нейрософт» Максим Блохин.

Телемедицинские кардиотренировки через облако #CloudMTS и систему «Аккордикс» проводятся в медицинской академии города Иваново, Научном центре сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева, ФГБУ «НМИЦК им. ак. Е.И. Чазова» Минздрава России, Федеральном центре мозга и нейротехнологий ФМБА РФ. В очереди на подключение к #CloudMTS еще ряд крупных стационаров федерального и регионального значения кардиологического и пульмонологического направления.

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Облачная экосистема МТС включает в себя инфраструктурные решения в формате частных, публичных и гибридных облаков, комплекс консалтинговых и профессиональных услуг, услуги дата-центров и телеком-сервисы. В облачное направление бизнеса МТС входит собственный провайдер #CloudMTS, российский провайдер «ИТ-ГРАД», ориентированная на малый и средний бизнес платформа 1cloud и дата-центр «Авантаж», который соответствует требованиям закона о защите персональных данных, касающихся медицинской информации. Среди клиентов экосистемы: ABBYY, Belka Car, S7, Tutu.ru, Газпромбанк и другие международные и отечественные компании.

Компания «Нейрософт» — производитель оборудования для нейрофизиологии, функциональной диагностики, аудиологии и реабилитации. Все оборудование под маркой «Нейрософт» разрабатывается и производится на базе компании в городе Иваново. Разработки имеют более 250 сертификатов, в том числе CE, FDA и ISO. Оборудование экспортируется в 93 страны мира, в том числе в США, Австралию, Францию, Германию, Бразилию, Индию, Китай.

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.