«Росэлектроника» представила импортозамещенную ЭКБ

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил образцы современной отечественной электронно-компонентной базы, созданной в рамках программы импортозамещения.

Омский НИИ приборостроения (ОНИИП) представил оборудование для стандарта LoRaWAN (Long Range Wide Area Network). Аппаратура позволяет создавать энергоэффективные сети интернета вещей дальнего радиуса и обеспечивает максимально быструю передачу данных от датчика на базовую станцию. В комплект оборудования входят счетчик импульсов и датчики состояний, предназначенные для контроля технологических процесса, а также два радиомодема.

ОНИИП впервые представил нанофольгу – материал, позволяющий спаивать электронные компоненты при комнатной температуре за доли секунды, не перегревая всю сборку. Нанофольга изготавливается из нескольких сотен или тысяч микроскопических слоев алюминия и никеля. Материал обладает толщиной от 40 мкм до 60 мкм, температура горения материала достигает 1500 °С, а скорость распространения фронта горения составляет 2-5 м/с.

НИИ полупроводниковых приборов представил металлокерамические корпуса, применяемые в радиолокационных станциях, спутниковых системах связи и навигации, сотовой телефонии, силовой электронике и заменяющие иностранные аналоги.

Среди представленных новинок – кварцевые генераторы производства завода «Метеор» и Омского НИИ приборостроения. Они применяются в технике специального назначения, а также бортовом оборудовании космических аппаратов. Устройства отличаются широким интервалом рабочих температур, низкой потребляемой мощностью и устойчивостью к агрессивным внешним факторам.

Рязанский завод металлокерамических приборов (РЗМКП) представил широкую номенклатуру герметизированных контактов (герконов), а также различные изделия на их основе: новую линейку BLE-датчиков (Bluetooth Low Energy), герконовые реле и выключатели, сигнализатор уровня жидкости и охранные извещатели.