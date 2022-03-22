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Безопасность в приоритете: МТС и строительная группа компаний «ОДСК» реализовали совместный проект

МТС реализовала проект по обеспечению безопасности данных строительной группы компаний «Объединенная домостроительная корпорация» (ГК «ОДСК»). Решение позволяет за счет сервиса облачного резервного копирования (Backup as a Service) обезопасить компанию от потери данных и обеспечить непрерывность работы важных информационных систем в случае аварии или непредвиденных ситуаций. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«Наш холдинг объединяет несколько крупных предприятий, проектный институт и другие организации, при этом мы активно развиваем онлайн-бизнес и интернет-продажи в нескольких регионах Черноземья. Сейчас у нас в работе более девяти строительных площадок, среди которых жилищные комплексы и социальные объекты. Поэтому мы особенно заинтересованы в цифровых решениях, которые помогают сохранить наши данные и тем самым повышают устойчивость бизнес-процессов», – сказал руководитель информационных технологий ООО «ОДСК» Денис Сысоев.

«Проблемы с собственным сервером, аварии, а также атаки киберпреступников грозят компаниям потерей доступа к корпоративным данным. Сервис резервного копирования позволяет быстро восстановить информацию. Затраты на такое облачное решение гораздо меньше возможных убытков, которые может понести бизнес в непредвиденной ситуации. Важность перехода в российские облака сегодня признают предприятия, государственные органы, ритейл и даже небольшие стартапы. В целом облачные решения позволяет бизнесу уйти от серьезных капиталовложений и покупки «железа»», – отметил директор филиала МТС в Орловской области Юрий Мочалов.

Облачная экосистема МТС включает в себя инфраструктурные решения в формате частных, публичных и гибридных облаков, комплекс консалтинговых и профессиональных услуг, услуги дата-центров и телеком-сервисы. В облачное направление бизнеса МТС входит собственный провайдер #CloudMTS, российский провайдер «ИТ-ГРАД», ориентированная на малый и средний бизнес платформа 1cloud и дата-центр «Авантаж».

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.

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