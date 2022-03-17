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«Эвотор» выпустил решение для отмены печати бумажных чеков

ИТ-компания «Эвотор» разработала приложение, с помощью которого предприниматели смогут экономить на чековой ленте. Теперь смарт-терминал можно настроить так, чтобы при отправке электронных чеков на e-mail «Эвотор» дополнительно не печатал бумажный чек. Об этом CNews сообщили представители компании «Эвотор».

По умолчанию смарт-терминалы «Эвотор» всегда печатали бумажный чек. Новое приложение «Отправка чеков на e-mail (ESG)» позволяет автоматически настроить отправку электронного чека без печати бумажного. Если клиент согласен получить только цифровой чек, кассир вносит e-mail покупателя в соответствующее поле в смарт-терминале во время продажи, и «Эвотор», отправляя цифровой чек на почту клиента, не печатает бумажный.

«Электронный кассовый чек ФЗ-54 приравнивает к бумажному. За последние годы активного развития екоммерс покупатели уже привыкли к цифровым чекам и оценили их удобство. Чек в электронной почте всегда под рукой. Не нужно хранить бумажный чек для возможного возврата товара, для ведения домашней бухгалтерии. Для бизнеса использование электронных чеков – это возможность сэкономить на подорожавшей и дефицитной сейчас чековой ленте. Вместе с поэтапным переходом к электронному документообороту в бизнесе – это также шаг в сторону более бережного отношения к окружающей среде и ресурсам», – сказал Юрий Юрьев, операционный директор компании «Эвотор».

Также для сторонних разработчиков в магазине приложений «Эвотор.Маркет» будет добавлена новая возможность интеграции по API с этим решением. Например, при продаже e-mail покупателя будет подгружаться автоматически из программ лояльности и продавцу не нужно будет вводить его дополнительно. Крупные разработчики «Эвотор.Маркет» уже выразили заинтересованность в такой интеграции.

Доступно в комплекте приложений «Смарт-терминал Плюс».

***

Эвотор — ИТ-компания, экосистема технологий для автоматизации малого, среднего и крупного бизнеса. Входит в экосистему «Сбера». Российский производитель умных онлайн-касс: за пять лет в стране активировано более 830 тыс. смарт-терминалов «Эвотор». Каждый четвертый предприниматель в России работает на «Эвоторе». В магазине приложений «Эвотор.Маркет» более 850 сервисов для управления бизнесом.

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