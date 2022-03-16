Подтверждена совместимость «Ред ОС» с мини-компьютером «АТБ-атом-1»

«Ред софт» и «АТБ электроника» объявили об успешном завершении тестирования на совместимость операционной системы «Ред ОС» с мини-компьютером «АТБ-атом-1».

«АТБ-атом-1» — универсальная платформа с набором базовых функций персонального компьютера в настольном исполнении и возможностью глубокой кастомизации по требованию заказчика. «АТБ-атом-1» внесен в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

«Ред ОС» — российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных.

«Ред ОС» обладает широкой экосистемой, которая включает в том числе совместимое с нашей операционной системой «железо». В условиях санкций это дает нам возможность предложить рынку техностеки, которые способны полностью заменить зарубежные продукты. Корректность работы «Ред ОС» на мини-компьютерах «АТБ-атом-1» позволяет расширить портфель комплексных решений для импортозамещения. Благодарим коллег за совместный вклад в технологическую независимость нашей страны», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».