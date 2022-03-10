CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интеграция Электроника
|

Концерн «Автоматика» подтвердил российское происхождение интеллектуального счетчика электроэнергии «Булат-32»

Компания «Булат» концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех» подтвердило российское происхождение интеллектуального счетчика электроэнергии «Булат-32». Устройство внесено в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, а также в Реестр российской промышленной продукции в конце 2021 г. Продукт концерна «Автоматика» стал первым счетчиком с подтвержденным российским происхождением.

В соответствии с федеральным законом №522-ФЗ устанавливаемые в России счетчики электрической энергии должны иметь подтвержденное российское происхождение.

Кроме того, Минпромторг России уже подготовил проекты нормативных правовых актов, согласно которым с 1 января 2023 г. российскими будут считаться только те счетчики, которые используют российский микроконтроллер, помимо соблюдения иных требований. «Булат» готов к этому требованию – начаты испытания прибора учета «Булат-24», использующего российский микроконтроллер.

«В настоящее время создан запас российских микроконтроллеров для текущего производства и зарезервированы объемы микроконтроллеров на 2023 г. Это преимущество не только с точки зрения соответствия законодательству, но и мера по обеспечению стабильности производства в условиях турбулентности глобального рынка радиоэлектронных компонентов», – отметил генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко.

Счетчики «Булат-32» апробированы «Русгидро» в рамках пилотного проекта в Благовещенске, в ходе реализации которого подтверждены стопроцентная работоспособность счетчиков и практически непрерывный обмен данными с системой учета электроэнергии.

Согласно производственным планам «Булат» организует выпуск более 100 тыс. счетчиков в 2022 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Отечественный разработчик предлагает бесплатно попробовать российский аналог Trello и Jira

Low-code платформа Comindware теперь обеспечивает 100-процентную независимость от импортного ПО

5 трендов на рынке RPA от Market.CNews

ИТ-структуру «Ростеха» возглавил выходец из «Россетей»

Концерн «Автоматика» и университет Минцифры создадут отечественные криптопроцессоры

После ухода из России Microsoft, Oracle и SAP бешено вырос спрос на отечественное ПО

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Как оцифровать виниловые пластинки в домашних условиях: подробная инструкция

Лучшие приложения для домашних тренировок: выбор ZOOM

8 гаджетов в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Окаменелость возрастом 1,5 миллиона лет перечеркивает гипотезу африканского происхождения человека

Планетарный разум вполне реален, но Земля еще не «доросла»

Электричество из пустоты: физики воссоздали в лаборатории эффект Швингера
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022