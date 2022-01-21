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«Крок» произвел импортозамещение ПО для госструктуры в дорожной отрасли

ИТ-компания «Крок» обновила автоматизированную информационную систему межведомственного электронного взаимодействия (АИС СМЭВ) в рамках нормативного перехода госструктуры в дорожной отрасли на отечественное офисное программное обеспечение. Использовав в разработке ПО с открытым исходным кодом, специалисты «Крок» осуществили переход процессов оказания государственных услуг в электронный вид и автоматизировали их мониторинг.

Федеральная структура, специализирующаяся в дорожной отрасли, получила обновленную версию АИС СМЭВ, соответствующую всем нормативным требованиям в части отечественного ПО. Система позволяет заказчику повысить качество предоставления государственных услуг, снизить трудозатраты на административные процессы, а также повысить достоверность получаемой, обрабатываемой и хранимой информации.

Раньше подача заявлений на получение некоторых госуслуг в дорожной отрасли происходила на бумаге, а рассмотрение их — в ручном режиме. Теперь за счет интеграции АИС СМЭВ с единым порталом государственных услуг (ЕПГУ) количество госуслуг, предоставляемых в электронном виде, увеличилось. Более того, если заявитель хочет получить одну из новых госуслуг не через портал, а привычным способом — через личную подачу бумажных документов, — в функциональности системы предусмотрена запись на очный прием в ведомстве на ЕПГУ.

Благодаря интеграции АИС СМЭВ с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) заявители теперь могут оплачивать на официальном портале Минцифры пошлины, необходимые для оказания госуслуг. Специальные электронные средства платежа упрощают процедуру взаимодействия заявителя с ведомством.

АИС СМЭВ также получает и обрабатывает в электронном виде жалобы, зарегистрированные в Федеральной системе досудебного обжалования (ФГИС ДО). Для обслуживания заявлений на получение аккредитации система интегрирована с порталом обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ). Также АИС СМЭВ взаимодействует с Системой электронного документооборота (СЭД) заказчика, что позволяет размещать в ней входящие заявления, получать и передавать в упомянутые ведомства ответы и статусы обработки входящих документов. Со всеми вышеупомянутыми системами интегрирован блок мониторинга госуслуг: он собирает статистическую информацию об исполнении услуг, которая может быть получена пользователями в виде отчетов.

«Основная особенность проекта заключается в масштабной сети интеграций с государственными системами различных ведомства, заложенной в архитектуре обновленной АИС СМЭВ. Помимо модернизации и методической поддержки, специалисты «Крок» протестировали интерактивные формы для оказания госуслуг и осуществили аттестацию АИС СМЭВ. Мы также провели консультации персонала заказчика с демонстрацией обновленной функциональности системы. Обучение сотрудников ведомства на тестовых запросах прошло успешно», — отметил Василий Мухин, заместитель директора департамента по разработке программного обеспечения «Крок».

В рамках нормативного перехода на отечественное офисное программное обеспечение при разработке использовалось ПО с открытым исходным кодом — .Net Core, PostgreSQL, RabbitMQ, «КриптоПро CSP», Ocelot. Решение основано на операционной системе Astra Linux. Все микросервисы АИС СМЭВ при необходимости могут быть горизонтально масштабированы для повышения производительности.

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