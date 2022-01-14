«Работа.ру» запустила навык поиска работы для виртуальных ассистентов «Салют»

Сервис «Работа.ру» запустил навык быстрого поиска работы для виртуальных ассистентов семейства «Салют» от «Сбера». Воспользоваться навыком можно на умных устройствах от «Сбера», а также в мобильных приложениях «Сбербанк онлайн» и Салют.

«Запуск навыка для ассистентов “Салют” поможет сделать поиск работы еще проще и доступнее — в том числе благодаря возможностям голосового управления. Это расширяет возможности сервиса “Работа.ру” как для работодателей, так и для соискателей. Скоро мы планируем обучить навык составлять резюме пользователей для быстрых откликов на подходящие вакансии», — сказал CEO Classified-индустрии «Сбера» Олег Голубцов.

Запустить навык «Работа.ру» можно с помощью более чем 1300 различных фраз, связанных с поиском работы. Например, можно просто сказать «Запусти поиск работы» или уже на старте общения с ассистентом уточнить условия работы: «Салют, найди вакансии повара в Москве» или «Найди работу в Перми с зарплатой от 100 тыс. руб.».

«Работа.ру» вместе с ассистентами «Салют» поможет найти подходящие предложения о работе по следующим критериям: желаемая должность, город поиска, зарплата, опыт и график работы. Ассистенты распознают названия всевозможных профессий, умеют конвертировать запросы пользователей по зарплате в разных валютах в рубли, а также выдает пользователям подсказки, аналогичные фильтрам на сайте по опыту и графику работы.

Навык строится на опросе, который начинается с ключевой фразы. Например, «Салют, я хочу найти работу» или «Салют, ищу вакансии». После этого ассистент узнает, в каком городе пользователь ищет работу, на какую должность и зарплату претендует. Уже после двух вопросов ассистенты готовы показать подходящие вакансии. Также ассистенты помогут уточнить дополнительные параметры: график работы, уровень зарплаты и опыт работы. В итоге ассистент показывает человеку список из 15 вакансий в виде карточек, при нажатии на которые пользователь переходит на сайт или в приложение сервиса. Пользователь может посмотреть еще вакансии, сказав «Посмотреть еще» или уточнить параметры поиска.